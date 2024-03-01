Симоньян рассказала о записи, где немецкие военные обсуждают теракт на Крымском мосту

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда (канцлер ФРГ Олаф - прим.ред.) Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — пишет журналистка.Симоньян отмечает, что офицеры обсуждают, как сделать это, чтобы немецкий канцлер мог и дальше заявлять, что не причастен к этому.
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