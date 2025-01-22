Сергей Боярский поделился главными принципами воспитания детей

Фото: Сергей Боярский (соцсети)
В последнее время психологи со всех сторон «кричат» о том, что растить из детей принцев и принцесс, залюбливать и лелеять их, нельзя. Из-за этого, по мнению специалистов, появляются завышенные ожидания от жизни и людей, что приводит к психологическим травмам.
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с «Радио 1» выразил свое мнение на этот счет, сказав, что все проблемы в воспитании детей, в их поведении, в подростковых неожиданных поворотах идут от недолюбленности.
Он поделился своим принципом воспитания детей, который считает фундаментальным и основополагающим.
По его словам, воспитание детей во многом зависит от поведения родителей: как они себя ведут между собой и в обществе.
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«Я считаю, что детей до 5 лет нужно баловать и залюбливать так, чтобы у них не было никаких сомнений в том, что они самые лучшие, самые любимые, красивые и нужные для мамы и папы. Конечно, потом необходимо воспитывать в них уважение к старшим, чтобы они стали полноценными, вежливыми членами общества, чтобы понимали, как должны общаться мальчики с девочками и девочки с мальчиками, чтобы были готовы к общению со сверстниками и уважительно относились к чужому мнению», — объяснил свою позицию депутат.
Он поделился своим принципом воспитания детей, который считает фундаментальным и основополагающим.
«Базовый принцип — это, как мне кажется, любовь, ласка и всеобъемлющее взаимопонимание. Чтобы ребенок мог подойти к своему родителю с любым вопросом, обратиться по любому поводу, чтобы он знал, что его всегда поддержат, поймут, даже если он неправ, даже если он ошибся. Ошибаются все — это нормально. Если будет взаимопонимание между родителями и детьми, то получится избежать массы проблем, которые, к сожалению, нас всех подстерегают», — сказал собеседник.
По его словам, воспитание детей во многом зависит от поведения родителей: как они себя ведут между собой и в обществе.
«Дети все впитывают, как губки. Надо начинать с себя. Дети — это наше отражение в конечном счете», — заключил Сергей Боярский.
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Анастасия Бондарева