Сын Михаила Боярского поделился информацией о том, что случилось с его отцом

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Сын народного артиста России Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации своего отца. В комментарии для РИА Новости он сообщил, что артист находился на плановом медицинском обследовании, и с ним всё в порядке.
«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль», — отметил Сергей Боярский.
Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за ишемической болезни сердца. Однако, по словам сына, эти сведения не соответствуют действительности. Артист продолжает свою творческую деятельность и готовится к выступлениям.
Михаил Боярский — имя, которое знакомо каждому, кто хоть раз смотрел советское кино или слушал отечественную музыку. Его яркая харизма и неподражаемый стиль сделали его культовой фигурой, а роли, которые он исполнил, навсегда остались в сердцах зрителей. Наиболее запоминающейся стала роль д’Артаньяна в экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера».
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