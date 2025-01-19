Сын Михаила Боярского Сергей впервые рассказал о своих младших детях

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
«У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю», - рассказал Сергей журналистам НТВ.
Он добавил, что его отец очень рад замечательному продолжению фамилии. Поклонники в ожидании, когда Михаил Боярский станет прадедом. Возможно, его старшая внучка, 26-летняя Екатерина, порадует дедушку? Сергей Боярский говорит, что в свои 45 лет он полностью готов к роли деда.
Михаил Боярский много времени проводит с внуками, часто водит в садик и школу. Дети часто пропадают на съемках, и Боярский с радостью им помогает.
«Пока они молоды, азартны и им нравится их дело, пусть работают», — говорил ранее звезда советского кинематографа.
В многочисленных интервью актер охотно рассказывает о своей семье. Также Боярский признавался, что мечтает еще не раз стать дедом и прадедом.
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