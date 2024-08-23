Сын главы Чечни Адам Кадыров устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов

Фото: iStock/Vitalii Puzankov
16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов. Видео он опубликовал в социальных сетях.
На кадрах можно заметить, что Кадыров-младший держит в каждой руке по автоматическому оружию золотого цвета, из которого одновременно ведет огонь. Мишени в ролик не попали.
Уточняется, что рядом также находилось несколько мужчин. Один из них держал камеру и снимал происходящее. Видео было опубликовано в интернете в мае этого года, однако оно стало широко распространяться только сейчас.
Ранее сообщалось, что 16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что рядом также находилось несколько мужчин. Один из них держал камеру и снимал происходящее. Видео было опубликовано в интернете в мае этого года, однако оно стало широко распространяться только сейчас.
Ранее сообщалось, что 16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова