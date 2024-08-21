Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с Владимиром Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с членами семьи Кадыровых. Кроме того, младший сын Рамзана Кадырова Адам отдельно сфотографировался с российским лидером у трапа самолёта.
Фотографию с главой государства, накануне побывавшего в Чеченской Республике, Кадыров-младший выложил в своей социальной сети. Адам стал широко известен после того, как в 2023 году избил в следственном изоляторе в Грозном поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля.
16-летнему сыну главы Чечни было доверено стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Кроме того, несмотря на юный возраст, Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца, Рамзана Кадырова.
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Александр Бойцов