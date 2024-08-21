Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с Владимиром Путиным

Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал фото с Владимиром Путиным

21 августа 2024, 19:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с членами семьи Кадыровых. Кроме того, младший сын Рамзана Кадырова Адам отдельно сфотографировался с российским лидером у трапа самолёта.


Фотографию с главой государства, накануне побывавшего в Чеченской Республике, Кадыров-младший выложил в своей социальной сети. Адам стал широко известен после того, как в 2023 году избил в следственном изоляторе в Грозном поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля.

16-летнему сыну главы Чечни было доверено стать куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Кроме того, несмотря на юный возраст, Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца, Рамзана Кадырова.

Читайте также:

Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть пророка Исы в Грозном

В честь Путина назовут новый район в Грозном

Кадыров сообщил, что Владимир Путин прибыл в Чечню
#возраст
#кадыров
#фотография
#владимир путин
#чечня
Глава МИД Польши Сикорский пожалел о невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве
Глава МИД Польши Сикорский: Мы не можем снести сталинскую высотку из-за статуса
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Givaga

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. Этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.
Варшавский Дворец культуры и науки был построен в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века. Стройка велась советскими рабочими и полностью за счёт СССР. Внешне эта высотка напоминает известное здание МГУ. Сейчас там располагаются театры, кинотеатры, выставки, офисы, бассейны и магазины.

Сикорский заявил, что ему лично очень не нравится это здание, его эклектичность некрасива, к тому же оно является символом сталинской эпохи. Кроме того, политик считает его «неэкологичным», так как, по его словам, при строительстве использовались «тонны асбеста». В заключение глава польского МИД ещё раз выразил сожаление по поводу того, что во времена правления партии «Право и справедливость» здание получило статус архитектурного памятника, и теперь его нельзя снести.

Читайте также:

МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной

Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Польша разместит механизированную бригаду у белорусской границы
#мгу
#мид
#магазины
#ссср
#здание
#выставки
#право
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель привёл парадоксальный аргумент для снятия запрета на удары по РФ западным оружием
Боррель: Снятие запрета на удары по РФ западным оружием приведёт к миру
21 августа 2024, 18:46

Фото: istockphoto/artJazz

Снятие запрета на удары Киева по российской территории с использованием западного оружия якобы может «способствовать миротворческим усилиям». С таким парадоксальным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам политика, отмена существующих ограничений может иметь несколько важных последствий: укрепление самообороны Украины, спасению жизней и уменьшению разрушений на Украине, а также будет способствовать каким-то понятным только самому Боррелю образом продвижению миротворческих усилий.

Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

Читайте также:

Евросоюз поддержал Киев в нападении на Курскую область

Боррель: первый транш помощи Украине из доходов от активов РФ пройдет в августе

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России
#отмена
#политика
#мид
#всу
#евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Журавлёв: Римский статут МУС — репрессивная структура
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Римский статут МУС является репрессивной структурой Запада, направленной в данный момент на антироссийскую политику.
Он также обратил внимание на то, что хотя изначально планировалось, что этот документ будет распространятся по всему миру, в итоге его подписали лишь некоторые страны, в число которых не входят крупнейшие мировые державы такие, как Россия, Китай, Индия, США.

«МУС активно преследовал политиков, которые были неугодны Западу, таких как президент Югославии Милошевич или африканские лидеры, а когда речь заходила о том, что творят армии Америки или Европы, немедленно прятал голову в кусты. Это такая же репрессивная структура Запада, как ОБСЕ или ПАСЕ, настроенная исключительно антироссийски», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.

До этого сообщалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма. Так, здесь речь идёт о регионе Сахеля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, государства направили соответствующее письмо нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Сьерра-Леоне.

Ранее Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине.

Читайте также:

Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова

На Украине ратифицировали Римский статус МУС

Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
#россия
#президент
#оон
#запад
#политика
#суд
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Швейцарии приняли новые меры в рамках 14-го пакета санкций против РФ
21 августа 2024, 16:52

Фото: istockphoto / william87

Швейцария ввела новые ограничения в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщается на правительственном сайте страны. Об этом сообщили в ТАСС.
«Согласно информации, опубликованной 21 августа 2024 года, Федеральный совет принял решение присоединиться к дополнительным мерам, предусмотренным 14-м пакетом санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа того же года», — передали в ведомстве.

Напомним, что ранее, 9 июля, Швейцария уже присоединилась к последнему пакету европейских санкций против России.

В список были внесены 69 физических лиц и 47 организаций.

Читайте также:

Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова

Президент Киргизии убрал мусор в горах в назидание согражданам

Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsApp в России
#изменения
#мусор
#telegram
#ес
#запад
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко
21 августа 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

Недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после заявления Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Протестующие потребовали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией и объявить белорусского посла персоной нон грата, чтобы он в течение трёх дней покинул Армению, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram».

Причиной недовольства стало интервью Лукашенко, в котором он заявил, что Армения никому на Западе не нужна и «там о ней скоро забудут».

Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.

Тем самым он намекнул на пример Афганистана, который был покинут, по сути предан, американскими партнёрами. Лукашенко также посоветовал Армении развивать собственную экономику, считаясь с интересами своей страны, а не оглядываться на западных союзников.

Читайте также:

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением

Лукашенко: украинки на Западе зарабатывают проституцией

«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область
#франция
#президент
#отношения
#интервью
#армения
#макрон
#путин
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова
Захарова: Запад санкционировал вторжение Украины на территорию России
21 августа 2024, 15:56

Фото: сайт МИД РФ

Западные страны санкционировали вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 21 августа.
«Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», – сказала Захарова NEWS.ru.
Ранее об участии американской ЧВК в нападении на Курскую область высказался депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Политик подчеркивает, что Вашингтон интегрировал своих солдат в украинскую армию и проводит военный эксперимент по эффективности своих действий. То есть США полностью вовлечены в конфликт на Украине.

Также об участии солдат НАТО в нападении на Курскую область сообщал Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Читайте также:

ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара

Алаудинов: ВСУ уже выводят часть подразделений из Курской области

Названы потери украинских войск за сутки в зоне СВО
#сша
#конфликт
#нато
#сво
#всу
#захарова
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Киргизии убрал мусор в горах в назидание согражданам
21 августа 2024, 15:38

Фото: iStockHStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор во время прогулки в горах, чтобы вдохновить граждан страны заботиться о природе и сохранять её чистоту для будущих поколений. Соответствующее видео он опубликовал в своих социальных сетях, пишет ТАСС.
«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — написал президент.

Садыр Жапаров — родился 6 декабря 1968 года в селе Кен Суу Кара-Кульджинского района Ошской области Киргизской ССР. 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы президента. На них победил Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов избирателей. До этого он занимал пост премьер-министра страны.

До этого президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве.

Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.

Читайте также:

МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк

Россия подвергла Японию критике за обвинения в ядерной риторике
#выборы
#санкции
#президент
#мид
#пост
#страны
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsApp России
Сбой в работе Telegram и WhatsApp в России связали с DDoS-атакой на операторов
21 августа 2024, 15:37

Фото: istock / Urupong

Причиной массового сбоя в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в России 21 августа с 14:00, а также неполадок на других сервисах стала DDoS-атака на операторов связи, сообщает Роспотребнадзор.
«Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», – сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУЦ ССОП) Роскомнадзора.
Сообщения о масштабном сбое начали поступать с 14:00. Тогда у некоторых пользователей мессенджеры функционировали только при подключении с VPN. Массовые отключения фиксировались у Ростелекома, Билайна, МТС, Tele2 и других крупных операторов.

Читайте также:

Песков прокомментировал информацию о сбоях YouTube

Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России

Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VP
#сбой
#мессенджеры
#атака
#интернет
#роскомнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине ратифицировали Римский статус МУС
Железняк: депутаты Рады проголосовали за ратификацию Римского статута на Украине
21 августа 2024, 14:40

Фото: istock/krblokhin

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, «за» высказался 281 депутат из 328.
«Парламент поддержал ратификацию Римского статута», — написал Железняк.
Стоит отметить, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых в общей сумме живет больше половины населения Земли. Среди них — Россия, США, Китай, Индия, Турция и другие. Сам Римский статут подписали 137 стран, но ратифицировали его лишь 124 государства.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.

Читайте также:

Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина

Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина
#сша
#россия
#арест
#китай
#индия
#страны
#турция
#парламент
#мус
#суд
#рим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф