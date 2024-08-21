Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть пророка Исы в Грозном

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал президенту РФ Владимиру Путину недавно открытую в Грозном мечеть пророка Исы. В поездке их сопровождали муфтий Чечни Салах Межиев и советник главы республики по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириев.
Строительство мечети в Грозном началось в 2020 году, сообщает сайт Кремля. Её решили создать в среднеазиатском архитектурном стиле начала II тысячелетия. Вокруг здания расположены четыре портала с минаретами. В мечети одновременно могут поместиться до пяти тысяч верующих.
Владимир Путин прибыл в Чечню накануне, 20 августа, вечером. Там российский лидер посетил могилу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и российский университет спецназа. Также глава государства встретился с добровольцами, которые вскоре отправятся на специальную военную операцию.
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Александр Бойцов