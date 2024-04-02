Сын певца Олега Газманова отказался от фамилии отца

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Приёмный сын певца Олега Газманова Филипп отказался от фамилии отца. Он взял себе девичью фамилию матери и теперь именуется Филипп Муравьёв.
Переименоваться пасынок знаменитого артиста решил после того, как Газманова внесли в санкционный список Евросоюза в октябре 2022 года. Не исключено, что такой шаг не в последнюю очередь связан с бизнесом. Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер», занимающейся грузоперевозками, в том числе международными. Ему принадлежит 43,1% акций фирмы. В Едином государственном реестре юридических лиц изменения в данные о владельцах уже внесены.
Мать Филиппа вышла за Олега Газманова, когда мальчику было пять лет. В детстве он выступал с ансамблем «Непоседы», а когда вырос — сконцентрировался на бизнесе. Теперь он окончательно отделил себя от отчима — взял девичью фамилию матери.
Родион остаётся Газмановым.
Читайте также:
Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
Газманов: «Если мои песни и стихи будут в школьных программах, это будет честью»
Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями
Мать Филиппа вышла за Олега Газманова, когда мальчику было пять лет. В детстве он выступал с ансамблем «Непоседы», а когда вырос — сконцентрировался на бизнесе. Теперь он окончательно отделил себя от отчима — взял девичью фамилию матери.
Читайте также:
Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
Газманов: «Если мои песни и стихи будут в школьных программах, это будет честью»
Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями
Александр Бойцов