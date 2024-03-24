Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»

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Певец Олег Газманов перенёс свои мартовские концерты в Кемерове, Новосибирске и Барнауле в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Артист подчеркнул, что подробная информация о концертах вскоре появится на его официальном сайте и у организаторов.
Газманов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте и сообщил, что скорбит вместе со своей группой.
Также певец передал слова поддержки всем тем, кто сейчас работает над ликвидацией последствий теракта. Он пожелал им сил, терпения и мужества.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 152 гражданина, среди которых пять детей, пострадали.
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Газманов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте и сообщил, что скорбит вместе со своей группой.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 152 гражданина, среди которых пять детей, пострадали.
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Анастасия Чинкова