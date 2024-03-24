Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, заявил в специально записанном им видеообращении, что он лично готов оплатить реабилитацию всем без исключения пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом пишет газета «Известия».