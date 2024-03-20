Газманов: «Если мои песни и стихи будут в школьных программах, это будет честью»

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Народный артист России Олег Газманов поделился, что сочтёт большой честью и признанием включение своего творчества в школьную программу.
«Если мои песни и стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодёжь и пожилых людей. Ко мне приходит очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар», — заявил в беседе с Газета.ру Газманов.
Он напомнил, что в его детстве пионерские и комсомольские песни были популярны среди молодого поколения, и в таких композициях прививалась и прославлялась любовь к Родине, чего сейчас не хватает.
Ранее депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал инициативу включить в школьную программу творчество SHAMANа, Газманова и Расторгуева.
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