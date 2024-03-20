Газманов: «Если мои песни и стихи будут в школьных программах, это будет честью»

27 водоёмов на территории Московской области будет расчищено в 2024 году, 13 из них попали в список по запросу жителей, а 14 вошли в региональную программу «100 прудов и озёр». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.