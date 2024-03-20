Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологии

Проверить, подходит ли тот или иной земельный участок в Московской области для строительства или ведения хозяйственной деятельности, стало проще благодаря новой опции на региональном портале госуслуг: теперь получить официальную информацию о пересечении участка с охранными зонами можно за один день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.