Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
У 64-летнего Егора Зайцева вновь ухудшилось состояние из-за тяжёлой анемии. Ему потребовалась повторная госпитализация. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сыну знаменитого модельера необходимо повторное переливание крови. По предварительным данным, процедура потребовалась на фоне прогрессирующей онкологии.
Уточняется, что состояние здоровья также ухудшают образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе лёгких и печени. В настоящее время Зайцев находится в больнице.
Ранее сообщалось, что музыканта Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. У него образовался тромб в ноге. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что состояние здоровья также ухудшают образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе лёгких и печени. В настоящее время Зайцев находится в больнице.
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Екатерина Коршунова