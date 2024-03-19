«Жанр не терпит дряхлости»: Как завершилась карьера главного «Казановы» Валерия Леонтьева

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
19 марта певцу Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. В день юбилея артист сделал официальное заявление по поводу завершения карьеры.
В материале «Радио 1» расскажем, что об этом известно, какова причина ухода и где сейчас живет певец.
В 1980 году в Болгарии Валерий Леонтьев победил на фестивале эстрадной музыки «Золотой Орфей» с песней «Танцевальный час на солнце», а также взял специальный приз за лучший сценический костюм. После этого артист начал выступать с собственными программами. В то время он начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом.
Его выступления отличались экстравагантными образами, которые включали яркие костюмы и обувь с каблуком.
В 1996 году Леонтьеву присвоили звание народного артиста РФ. Певец также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Последний раз Леонтьев давал большие концерты примерно 5 лет назад.
За период своего творчества Леонтьев выпустил порядка 30 авторских альбомов. Среди самых известных песен Леонтьева: «Куда уехал цирк», «Полет на дельтаплане», «Казанова», «Исчезли солнечные дни» и другие. Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
Жена Валерия Леонтьева — 70-летняя Людмила Исакович живет в США с 1992 года. Она остается его единственной спутницей, детей у пары нет.
При этом свой день рождения Леонтьев, прилетел отмечать в Москву. Певец искренне выразил благодарность фанатам за поддержку и добрые слова.
Как рассказали изданию «КП» знакомые артиста, около полутора лет назад Леонтьев делал операцию на колени.
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Биография Валерия ЛеонтьеваЛеонтьев родился 19 марта 1949 года в деревне Усть-Уса в Коми, позже жил с родителями в Архангельской и Ивановской областях. Первый концерт исполнитель дал в 1972 году. Позже он окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала и заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской. С 1973 по 1978 годах Леонтьев был солистом Сыктывкарской филармонии и выступал в нескольких ансамблях.
Его выступления отличались экстравагантными образами, которые включали яркие костюмы и обувь с каблуком.
В 1996 году Леонтьеву присвоили звание народного артиста РФ. Певец также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Последний раз Леонтьев давал большие концерты примерно 5 лет назад.
За период своего творчества Леонтьев выпустил порядка 30 авторских альбомов. Среди самых известных песен Леонтьева: «Куда уехал цирк», «Полет на дельтаплане», «Казанова», «Исчезли солнечные дни» и другие. Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
Жена Валерия Леонтьева — 70-летняя Людмила Исакович живет в США с 1992 года. Она остается его единственной спутницей, детей у пары нет.
Валерий Леонтьев ушёл со сценыРешение певца подтвердил его директор Борис Чигирев. Он уточнил, что прощального выступления исполнителя не будет. Он добавил, что Леонтьев уже давно не даёт концертов и не снимается ни в каких программах, но только сейчас объявил об этом официально.
«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — объяснил сам артист свое решение.
Где сейчас находится Валерий ЛеонтьевПродюсер Евгений Кобылянский заявил, что Леонтьев сейчас живет в США, где давно купил недвижимость. По его словам, после начала СВО исполнитель специально принял решение не комментировать происходящие события.
При этом свой день рождения Леонтьев, прилетел отмечать в Москву. Певец искренне выразил благодарность фанатам за поддержку и добрые слова.
Что случилось с лицом и здоровьем Леонтьева?На тему здоровья и внешности Леонтьева гуляет много слухов. После неудачной блефаропластики еще в нулевых артист не мог полностью смыкать веки. Из-за чего на гастролях всегда просил номер с темными шторами. Сейчас эту проблему решили.
Как рассказали изданию «КП» знакомые артиста, около полутора лет назад Леонтьев делал операцию на колени.
«Серьезных болезней у него нет – есть «болячки» согласно возрасту. Есть рекомендации врачей. Разве есть абсолютно здоровые люди в 74 года?», — рассказал собеседник информагентства.
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