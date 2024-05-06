«Синдром сухого глаза»: Врач рассказала, как сберечь зрение при работе с гаджетами

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Более 80% информации человек получает с помощью зрения. В последние годы резко возросло количество офтальмологических заболеваний, которые связаны с негативным влиянием гаджетов и мобильных телефонов. Основные причины таких болезней: долгая работа на близком расстоянии и яркость экрана, об этом сообщила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.
Как длительная работа за ярким экраном влияет на зрение и почему возникают проблемы, в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского Государственного Медицинского Университета, врач-офтальмолог, эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова.
Также офтальмолог назвала упражнения, которые помогут минимизировать вредную нагрузку на глаза.
Также собеседница отметила, что перед работой с гаджетами желательно пройти осмотр у офтальмолога, который подскажет, с помощью каких средств минимизировать риск развития офтальмологических болезней, даже в том случае, если ранее они не наблюдались.
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«Мы должны обратить внимание на то, что при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, которая не может работать бесконечно долго в статике. Если вы придёте в спортзал, возьмете гирю и будете держать её долгое время, то получите болезненность в области мышц, усталость, раздраженность и так далее. Аккомодационная мышца работает по тем же самым принципам: она напрягается и удерживает фокус длительное время — эта самая статика, в которой пребывают пользователи гаджетов, и вредит здоровью. Второй момент, который мы должны учесть, — нарушение работы моргательного рефлекса. Сначала возникает дисфункция мейбомиевых желез, дальше идет дестабилизация слёзной пленки и затем присоединяется синдром "сухого глаза"», — объяснила врач.
Также офтальмолог назвала упражнения, которые помогут минимизировать вредную нагрузку на глаза.
«Основная проблема — это длительность зрительной нагрузки. Нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Есть методика, когда мы смотрим на близкое расстояние, а потом переводим взгляд вдаль. Для этого можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на неё две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут. Западные коллеги предлагают нам правило 20 на 20: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой мы смотрим на дальнее расстояние не ближе 20 метров. Близь — даль,близь — даль. Это для того, чтобы перевести статическую мышцу в динамическую. Для того, чтобы убрать синдром «сухого глаза», мы должны чаще моргать. Во время работы мозг работает настолько активно, что остальные рефлексы угнетаются, в том числе моргательный. Нужно заставлять себя моргать. Еще можно пользоваться увлажняющими каплями», — поделилась эксперт.
Также собеседница отметила, что перед работой с гаджетами желательно пройти осмотр у офтальмолога, который подскажет, с помощью каких средств минимизировать риск развития офтальмологических болезней, даже в том случае, если ранее они не наблюдались.
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Анастасия Бондарева