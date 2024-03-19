Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты

Более 360 тысяч «умных» электросчётчиков планируется установить в многоквартирных домах Московской области в текущем году взамен устаревших или неисправных. Счётчики закупила и будет бесплатно устанавливать компания «Мосэнергосбыт» в рамках исполнения инвестиционной программы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.