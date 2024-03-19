Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты

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Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что отбирать у детей гаджеты не стоит, поскольку техника способствует их социализации.
«Для них нет отличий в онлайн- и офлайн-общении. Им просто необходимо найти группу людей, с которыми они смогут поддерживать активную коммуникацию. Отбирая телефон, родители лишают ребёнка социальных связей, а обесценивать их общение категорически нельзя», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.
Она подчеркнула, что из-за потери контактов, друзей и социализации в целом у ребёнка может значительно снизиться самооценка, что очень вредно.
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