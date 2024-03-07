Синоптик Ильин: «Декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы»

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что за всю зиму в Москве выпало 174 мм осадков, что на 18% выше нормы.
«При этом декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы. Тогда осадков выпало на 44% больше нормы. Но уже в январе снежный покров даже не добрался до усредненных значений, тогда сугробы были на 15% меньше нормы. Но в феврале зима отыгралась и превысила норму по осадкам на 25%», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Также он отметил, что жители столицы до конца недели будут наблюдать солнечную погоду.
«Завтра возможно пройдут небольшие осадки при температуре от 0°С до +2°С в Москве. До конца недели в Москву вернутся отрицательные температуры, но не столь существенные: в субботу -1...-3°С, такая же температура и в воскресенье. По области до -6°С», — пояснил в беседе с RT Ильин.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.
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