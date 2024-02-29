Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

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В Москве снег сойдет во второй половине апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Специалист отметил, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.
Он уточнил, что март в Москве будет немного теплее нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что в начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. По его словам, 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако 2 марта будет также южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.
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Он уточнил, что март в Москве будет немного теплее нормы.
«Тем не менее, исходя из всего этого, раннего схода снежного покрова ожидать не стоит. По нашим расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля», — заключил Леус в беседе с RT.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что в начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. По его словам, 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако 2 марта будет также южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.
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Элина Позднякова