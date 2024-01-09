Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщили учёные, ссылаясь на природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.