Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются снегопад и гололедица.
«В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2-4 см свежего снега. Четверг тоже с небольшими снегопадами. Они будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. Однако за сутки до пятницы где-то ещё 2-4 см можно прибавлять», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Он добавил, что в среду в Москве будет температура в районе -6...-8 °С, в Подмосковье — 4...-9 °С, а вот в четверг в Московском регионе ожидается потепление.
«Во время снегопада будьте предельно внимательны и аккуратны на дорогах. Избегайте резких манёвров, в условиях плохой видимости обозначьте себя противотуманками. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Следите за информацией на информационных табло и не мешайте снегоуборочной технике», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».
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Мелисса Тимофеева