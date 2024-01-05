В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков

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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления.
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