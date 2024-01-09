На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы

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«В среду и четверг будут рывки температуры и давления, будет два потепления. Первое – в ночь на среду, второе – в ночь на четверг и утром. Ночная температура будет порядка нуля градусов, что нетипично, ведь днём она будет понижаться. В среду – до минус 12-13 градусов, в четверг до -14», — сказал Шувалов.
«В пятницу, субботу и воскресенья температура опустится на ночь до минус 15-20 в Москве, и до минус 22-23 по области. Дневная температура будет порядка 10-15 градусов мороза, а это на 10 градусов ниже обычного», — заметил эксперт.Синоптик подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.
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