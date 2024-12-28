Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы

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Первые три дня 2025 года в Москве мало чем будут отличаться от последних дней 2024, ожидаются лишь небольшие морозы, а после снова оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холода будут усиливаться лишь к Рождеству, а после него могут прийти первые 20-градусные морозы.
«На Рождество мы вполне можем ожидать -5...-10 °С. Но и это не все. После Рождества, 8 и 9-го числа, не исключено, что мы увидим первые этой зимой 20-градусные морозы. Но не раньше», — пояснил метеоролог в беседе с RT.В то же время предновогодние дни в Москве, 28, 29 и 30 декабря, обещают пасмурную погоду с температурой около нуля градусов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Яндекс Погоду».
«В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на 1 градус ниже», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев