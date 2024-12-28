В Подмосковье составили топ-3 самых посещаемых тюбинговых горок

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
С начала зимнего сезона тюбинговые горки, организованные в Московской области, посетили свыше 7,9 тыс. человек, о трёх самых посещаемых локациях рассказали в подмосковном министерстве благоустройства.
«Самой посещаемой подмосковной тюбинговой трассой стала горка в Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке Пушкинского городского округа. С начала зимы её посетили более 1,4 тыс. человек. Второе место заняла горка в Центральном парке в Долгопрудном с более чем 1,25 тыс. посетителей. А замыкает тройку лидеров горка, расположенная в Кузьминском лесопарке в Котельниках: с неё прокатились на «ватрушке» свыше 1,24 тыс. человек», — говорится в сообщении.Отмечается, что катание на тюбингах-«ватрушках» популярно не только у детей, но и среди взрослых. Полный список тюбиговых горок Московской области размещён на сайте регионального Минблагоустройства.
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Лев Каштанов