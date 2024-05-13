Синоптик рассказал, ждать ли потепления в столичном регионе

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Первая неделя мая в столичном регионе выдалась очень холодная, однако люди не теряют надежды, что погода всё-таки обрадует весенним теплом и солнцем.
О том, какие погодные условия ждут жителей столичного региона, в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов.
По словам эксперта, погода будет стремиться преподнести приятный сюрприз — начнёт улучшаться.
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«Потепление не может не прийти, если его так желают люди. Действительно, если раньше было тревожно говорить о снегопадах и холодах, то сейчас атмосфера настраивается на потепление. Ближайшие дни не очень быстро и не очень стремительно температура пойдет вверх. Завтра уже около +13 градусов и потом около +15, в четверг уже +17. В пятницу ожидается небольшой дождь, пройдет холодный фронт, но он не внесет большие коррективы в погоду и температуру, которая так и останется чуть ниже 20 градусов», — сказал синоптик.
По словам эксперта, погода будет стремиться преподнести приятный сюрприз — начнёт улучшаться.
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Анастасия Бондарева