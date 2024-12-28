Синоптик рассказала о погоде в Москве на 1 января

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В Москве в первый день нового года, 1 января, ожидается небольшой снегопад и морозы от -1 до -4. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в следующие дни регион снова попадет под влияние атлантического циклона, и температура повысится до слабоположительных значений».
«В последующие дни мы рассчитываем, что в тылу циклона к нам станет проникать морозный воздух. Мы рассчитываем, что рождественские морозы состоятся — не такие, как в прошлом году, но все же», — поделилась она в беседе с RT.В то же время куда более серьезные морозы прогнозируют в Кузбассе. В ночь на 1 января, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -20 градусов, а ближе к полудню потеплеет до -12. При этом весь январь обещают холодным, на 2 градуса ниже нормы.
«Из статистики наблюдений самым холодным новогодний праздник был в 2022 году. В Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров понижались до -46 градусов», — приводят в издании сообщение синоптиков.Читайте также:
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