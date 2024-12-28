Где в Люберцах покататься на коньках: бесплатные катки и хоккейные коробки, адреса

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С наступлением мороза россияне достают коньки и встают на лёд. Катание на коньках — прекрасная возможность провести время с близкими за активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Люберцы могут провести время на льду.
Топ-3 бесплатных катка в Люберцах1. Центральный Люберецкий каток предоставляет возможность бесплатного катания, если у посетителя есть свои коньки. На территории катка также работает прокат, есть камера хранения. Каток расположен по адресу улица Звуковая, дом 4. Кататься можно с 10:00 до 22:00. Стоит учитывать, что после каждого сеанса каток закрывается на технический перерыв. С подробной информацией можно ознакомиться в группе «Вконтакте» и Телеграм-канале Центрального Люберецкого катка.
Ещё 5 марта на территории катка состоится представление «Новогодний самовар», которое подготовили фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев. В мероприятии примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и иные именитые фигуристы.
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2. В парке культуры и отдыха «Наташинский парк» с 10:00 до 21:30 работает бесплатный каток. Ещё можно взять коньки напрокат или записать ребёнка (4-10 лет) в секцию по обучению катанию на льду.
Расценки уроков и подробную информацию можно посмотреть в группе «Вконтакте» или Телеграм-канале катка в Наташинском парке.
3. Каток на стадионе «Урожай». Он располагается на улице микрорайон Птицефабрика, 15А. Каток работает каждый день с 9:00 до 22:00. На его территории работает прокат коньков. Взрослые могут арендовать спортивную обувь для выхода на лёд за 200 рублей в час, а дети за 150 рублей в час.
Фото: iStock/ bernardbodo
Планируемые к заливке катки в городе Люберцы:
Каток на стадионе «Труд»;
Каток на стадионе «Балятино»;
Каток на стадионе «Урожай».
Платный каток в ЛюберцахСпортивный комплекс Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) расположен по адресу посёлок Малаховка, улица Шоссейная, дом 33. Кататься на коньках можно по субботам с 16:00 до 18:00.
Цена за один час нахождения на льду для взрослого составляет 400 рублей, для детей до 14 лет — 300 рублей.
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Где поиграть в хоккей в Люберцах:
- улица Волковская, дом 49 А;
- Октябрьский проспект, дом 8 корпус 3;
- улица Космонавтов, дом 40;
- улица Льва Толстого, дом 10 корпус 4;
- улица С. П. Попова, дом 46;
- улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10;
- улица Кирова, дом 12, корпус З.
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Ольга Енгалычева