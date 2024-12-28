Где в Люберцах покататься на коньках: бесплатные катки и хоккейные коробки, адреса

Жить в государстве со статусом ПМЖ означает пользоваться всеми социальными преференциями наравне с гражданами, есть лишь некоторые ограничения. О том, как получить ПМЖ, в каких странах это можно сделать по упрощённой программе, а также куда лучше переехать на ПМЖ, читайте в материале «Радио 1».