Синоптик Шувалов рассказал о погоде в новогоднюю ночь и Рождество

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Впереди длинные зимние выходные, и жителям Москвы и области не дает покоя погодный вопрос: неужели не будет снега и морозов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что до 31 декабря ежедневно будет около нуля градусов.
По его словам, «хорошие» морозы придут в Москву и область после 5 января.
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«Может, в ночь на субботу будет до -2 градусов, но особой роли это не сыграет. Новогодняя ночь будет морозной -2, -4 градуса, снежный покров добавит два-три сантиметра — освежит пейзаж, сделает его более праздничным. А 2 января снова начнется оттепель», — сказал синоптик.
По его словам, «хорошие» морозы придут в Москву и область после 5 января.
«На Рождество ожидается -10 градусов, а там уже и -20 подберутся. А вообще, 1 января в начале 21 века было +5,2 градуса. Так что у нас еще очень много впереди интересного», — заключил Шувалов.
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Анастасия Бондарева