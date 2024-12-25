Семейный эксперт Жгутова раскритиковала излишние траты к Новому году

Фото: iStock/Andrei Lishakov
Излишние траты к Новому году чаще всего оказываются импульсивными, когда люди скупают множество вещей со скидками, а потом они становятся ненужными. Об этом заявила эксперт семейной политики Элина Жгутова. По ее словам, на подарок тоже не стоит слишком много тратиться, так как это его ценность заключается в хлопотах вокруг него, а не в стоимости.
Эксперт подчеркнула, что также неуместны широкие празднования в связи с проведением СВО.
В то же время фейерверки уже вошли в повседневную жизнь многих россиян. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области поймали подростка, который бросил зажженную петарду в подъезд. Нарушителем оказался пятиклассник, который решил выделиться перед друзьями.
Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
«Летальный исход»: Ветеринар рассказала, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение
Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах
«Создается впечатление, что у нас есть повод праздновать победу. Салют — это все-таки прямая ассоциация с победами. Кроме того, в районах, куда залетают вражеские дроны, эти взрывы могут создать ненужную панику», — посетовала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время фейерверки уже вошли в повседневную жизнь многих россиян. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области поймали подростка, который бросил зажженную петарду в подъезд. Нарушителем оказался пятиклассник, который решил выделиться перед друзьями.
«По словам самого мальчика, пиротехнику он взял без разрешения из коробки, которую купила мама для празднования Нового года, и таким способом решил похвастаться перед сверстниками», — пишет издание.Читайте также:
Жителям Подмосковья перечислили правила поведения в новогодние праздники
«Летальный исход»: Ветеринар рассказала, что делать, если питомец проглотил новогоднее украшение
Синоптик назвал подходящую дату на зимних выходных для катания на лыжах
Данил Пономарев