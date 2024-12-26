«Предсказуемо, скучно и однообразно»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

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В Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, в целом погода будет теплая, пасмурная и без существенных осадков.
«Все будет так же предсказуемо, все так же скучно и однообразно. Погода облачная, небольшие осадки пройдут только с субботы на воскресенье, но они будут небольшими», — подчеркнул метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Однако столь теплый конец декабря будет далеко не во всей России. В Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -24 градусов мороза в субботнюю ночь, местами изморозь и дымка. Существенных осадков в Кузбассе, как и в столице, не ожидается.
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