«Предсказуемо, скучно и однообразно»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

В Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, в целом погода будет теплая, пасмурная и без существенных осадков.