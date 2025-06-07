Синоптик Вильфанд назвал главный фактор повышения температуры на Земле
Вильфанд: температура на Земле растет из-за деятельности человека
Деятельность человека стала основным фактором повышения глобальной температуры, значительно превосходящим воздействие природных явлений, таких как Эль-Ниньо. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.
Антропогенное влияние теперь доминирует над природными процессами, определяя климатические изменения. Парниковые газы играют ключевую роль в потеплении.
«Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние (на изменение климата) существенно превышает природное», — отметил Вильфанд.Так, например, природное явление Ла-Нинья, снижающее температуру воды в Тихом океане, в апреле 2025 года перешло в нейтральную фазу. Также существует Эль-Ниньо — обратное Ла-Нинья явление, когда тепло поступает из океана в атмосферу, что приводит к значительному повышению температур. В последний раз Эль-Ниньо нагревало планету в 2023 и 2024 годах.
Два этих явления влияют на погодные условия почти по всей планете, однако недавняя фаза Ла-Нинья отличилась необычной слабостью и почти не оказала влияния на глобальную температуру. Вильфанд также отметил, что, по его мнению, Эль-Ниньо не вернется как минимум до осени.