Синоптик Вильфанд назвал главный фактор повышения температуры на Земле

07 июня 2025, 07:19

Вильфанд: температура на Земле растет из-за деятельности человека

Фото: iStock/digitalmazdoor digitalmazdoor

Деятельность человека стала основным фактором повышения глобальной температуры, значительно превосходящим воздействие природных явлений, таких как Эль-Ниньо. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.





Антропогенное влияние теперь доминирует над природными процессами, определяя климатические изменения. Парниковые газы играют ключевую роль в потеплении.





«Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние (на изменение климата) существенно превышает природное», — отметил Вильфанд.