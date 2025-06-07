Тайная свадьба? Гела Месхи пришел на премьеру фильма с дочкой Климовой и показал обручальное кольцо

07 июня 2025, 06:32

Месхи вышел в свет с дочкой от Климовой, на его руке заметили обручальное кольцо

Актер Гела Месхи и (справа) его дочерь Изабелла (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Гела Месхи появился на премьере фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия» с дочкой Беллой от Екатерины Климовой. При этом на его руке заметили кольцо, сообщает «7Дней.ru».





Премьера продолжения фильма «АРТЕК. Большое путешествие» прошла в Москве 5 июня и была приурочена к 100-летию лагеря «Артек». Фильм стартует в прокате 12 июня 2025 года.



Месхи позировал перед камерами с 10-летней дочерью Беллой, рожденной в браке с актрисой Екатериной Климовой. Пара развелась в 2019 году без скандалов, хоть в соцсетях и обсуждали возможность измены.





«Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — отвечал на вопросы по расставанию Месхи.