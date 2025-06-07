Тайная свадьба? Гела Месхи пришел на премьеру фильма с дочкой Климовой и показал обручальное кольцо
Месхи вышел в свет с дочкой от Климовой, на его руке заметили обручальное кольцо
Гела Месхи появился на премьере фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия» с дочкой Беллой от Екатерины Климовой. При этом на его руке заметили кольцо, сообщает «7Дней.ru».
Премьера продолжения фильма «АРТЕК. Большое путешествие» прошла в Москве 5 июня и была приурочена к 100-летию лагеря «Артек». Фильм стартует в прокате 12 июня 2025 года.
Месхи позировал перед камерами с 10-летней дочерью Беллой, рожденной в браке с актрисой Екатериной Климовой. Пара развелась в 2019 году без скандалов, хоть в соцсетях и обсуждали возможность измены.
«Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — отвечал на вопросы по расставанию Месхи.В декабре 2023 года Гела опубликовал романтичное фото с Натальей Земцовой, подтвердив их отношения. Подписчики отреагировали позитивно и выразили надежду, что этот союз окажется прочнее предыдущего.
5 июня Месхи вышел в свет с «сюрпризом». На правой руке актера заметили кольцо — возник вопрос о возможной тайной свадьбе. Однако на личную тему Месхи пока говорить не стал.
Премьеру, представленную режиссерами Арменом Ананикяном и Кареном Захаровым, посетили многие звезды, включая Михаила Галустяна, впервые вышедшего в свет после новостей о разводе с 13-летней дочкой Элиной, а также Юлию Такшину, Ирину Безрукову, Катю Лель и других.
*Запрещенная в России экстремистская организация