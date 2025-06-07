«Не знал, что он будет участвовать»: Фадеев заявил, что песню о любви на «Интервидение» он писал не для Shaman

07 июня 2025, 00:08

Продюсер Максим Фадеев изначально создавал песню на «Интервидение» не для Shaman

Максим Фадеев и Шаман (Фото: Instagram* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев признался, что начал писать песню «Прямо по сердцу», не подозревая о планах Шамана исполнить ее на «Интервидении». Композитор в личном блоге объяснил процесс создания песни и положительно отозвался о совместной работе с певцом.





Проведение «Интервидения» запланировано на 20 августа 2025 года. Ожидается, что участие в конкурсе примут артисты из более 20 стран, включая государства БРИКС, страны СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.



Россию на конкурсе представит певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman. Артист заявил, что исполнит песню на русском языке. Он поборется за главный приз — 27 миллионов рублей.



Певец Шаман/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)



«Радио 1» ранее сообщало, что премьера новой песни Ярослава состоится 7 июня. Ее композитор, Максим Фадеев, был приятно удивлен, когда узнал, с кем ему предстоит работать. Он рассказал, что изначально добавил в песню много уверенных высоких нот.





«Я не знал, что участвовать в Интервидении от России будет Shaman. (...) Думал, если исполнитель окажется мужчиной, придется делать транспонирование. Но когда объявили Ярослава, мы выяснили тональность, и менять ее не пришлось», — говорил Фадеев.

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«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — поделился он с подписчиками.