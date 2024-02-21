Синоптик Вильфанд «отменил» самое жаркое лето в России

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Погодное явление Эль-Ниньо, которое должно было принести самое жаркое лето на планете в истории, в том числе и в России, в апреле сменится другим явлением - Ла-Нинья, после чего температура начнет понижаться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, температуры будут понижаться уже в второй половине года после наступления холодной фазы океанских течений.
Согласно предварительным расчетам, во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит холодная фаза Ла-Нинья.
Накануне газета «Известия» со ссылкой на синоптиков написала, что в России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. По данным синоптиков, в Москве, Калининграде, Твери и Калуге средняя температура воздуха составит около 35 градусов.
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«По всем оценкам, по моделям, начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — сказал Вильфанд.
Накануне газета «Известия» со ссылкой на синоптиков написала, что в России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. По данным синоптиков, в Москве, Калининграде, Твери и Калуге средняя температура воздуха составит около 35 градусов.
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Элина Позднякова