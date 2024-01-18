Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето

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С начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом «Радио 1» рассказал исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский.
По словам эксперта, такой подход поможет сэкономить на летнем отпуске в несколько раз. Он призвал обращать россиян внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний.
Уманский отметил, что каждый год россияне для отдыха по России выбирают три направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но также растёт интерес и к отдыху в новых регионах.
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«Сейчас есть акции раннего бронирования, это позволяет купить тур в несколько дешевле. При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками», — отметил он.
«Основной спрос будет на Черноморском побережье – это и Краснодарский край, и Крым, им Абхазия и тому подобное. Но, конечно, сейчас идёт расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов. Сейчас стало модно путешествовать в новые регионы, сейчас растёт интерес к автомобильному туризму», — заключил Илья Уманский.Читайте также:
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