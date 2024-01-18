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Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето

В Союзе туриндустрии заявили о возможности сейчас сэкономить на летнем отдыхе
18 января 2024, 13:46
Фото: IStock/Tatiana Terekhina

Фото: IStock/Tatiana Terekhina

С начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом «Радио 1» рассказал исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский.
По словам эксперта, такой подход поможет сэкономить на летнем отпуске в несколько раз. Он призвал обращать россиян внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний.
«Сейчас есть акции раннего бронирования, это позволяет купить тур в несколько дешевле. При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками», — отметил он.

Уманский отметил, что каждый год россияне для отдыха по России выбирают три направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но также растёт интерес и к отдыху в новых регионах.
«Основной спрос будет на Черноморском побережье – это и Краснодарский край, и Крым, им Абхазия и тому подобное. Но, конечно, сейчас идёт расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов. Сейчас стало модно путешествовать в новые регионы, сейчас растёт интерес к автомобильному туризму», — заключил Илья Уманский.
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Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом
17 января 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Туристы из Британии отправились в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи, который преследовал их на главной площади города Таймс-сквер.
Express пишет, что приехавшие в Америку туристы из Европы назвали достопримечательность ужасающей.

«Я остановилась недалеко от Таймс-сквер. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо. Там много продавцов автобусных туров, не принимающих «нет» в качестве ответа», —возмущается британка Лорна.
Британец с ником Eiu80 советует путешественникам избегать посещения данного места в выходные дни в декабре.

«Люди не обращают внимания на то, куда они идут. Постоянно смотрят в свои телефоны и сталкиваются друг с другом», — рассказывает турист.
Туристка с ником Cosmogirl29 предупреждает, что на Таймс-сквер нужно защищаться от карманников и следить за кошельками, телефонами и сумками.

«Это был ужасный опыт. Больше всего меня беспокоило то, что наша группа не чувствовала себя безопасно. Тротуары невыносимо пахли мочой и травкой. На улицах повсюду был разбросан мусор. Пьяные бездомные лежали посреди тротуаров, по которым приходилось идти. Очень тревожное и угнетающее место», —вспомнил поездку другой турист. Его цитирует Daily Star.
Ранее российская туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
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Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

Отели Абхазии существенно подняли цены
#туризм
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#новости
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Отели Абхазии существенно подняли цены
Отели Абхазии подняли цены на летний сезон-2024 на 15-20%
17 января 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что отели Абхазии повысили цены на летний сезон-2024 на 15-20%.
Стоимость размещения в Абхазии вырастет в гостиницах, располагающих развитой инфраструктурой и собственным трансфером.

Туроператора АЛЕАН сообщает, что цены на 30% подняли отели, которые перешли на систему «все включено»: «Европа», Гранд отель «Россия» и «Страна Души».

Некоторые гостиницы увеличили тарифы более среднего по рынку: на 30, 40, а иногда и на 100%.

Компания «Русский Экспресс» считает, что такой рост цен отпугнёт постоянных клиентов. Они при планировании отдыха теперь будут ждать снижения цен или спецпредложений.

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Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских
#курорт
#туризм
#туристы
#отель
#отдых
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Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских
17 января 2024, 09:21

Фото: istockphoto/grinvalds

Путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне.
Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».

«Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми», — с иронией пишет Юрий Малых.
Впечатление от острова блогеру испортили пробки под солнцем, пьяные австралийцы, маргинальная европейской молодежи, а также дорогое пиво и большое количество китайцев. По мнению Малых, отправляться на остров на всю зиму не стоит. Также блогер не советует для этих целей Таиланд и Индию.

Идеальной страной для зимовки является, по мнению блогера, Вьетнам.

«Тут и красные флаги повсюду висят для тех, кто по Советскому Союзу ностальгирует. И за маленький пластиковый столик — выпить по-братски — местные постоянно приглашают! Вьетнамцы — народ широкой души, и этим очень сильно похожи на нас!» — считает Малых.
Также во Вьетнаме есть шансы найти русскоговорящего местного, детсады и русские школы и самые лояльные цены на алкогольные напитки.

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#туризм
#отдых
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#зима
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Турагент Мир назвал самое выгодное время для покупки туров
Турагент Мир рекомендовал покупать туры после новогодних праздников
16 января 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Oselote

Турагент Дмитрий Мир заявил, что наиболее выгодным для покупки туров временем является период после новогодних праздников, поскольку ажиотаж спадает и цены снижаются.
«Но цены всё же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период ещё год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Мир.

По словам специалиста, теперь разница в цене в сравнении с прошлогодней может составить от 10 до 15 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что в этом году туристический поток в санаториях РФ может вырасти на 2-3% в сравнении с 2023 годом.

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#отдых
#цены
#туризм
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Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»
16 января 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Российских туристов, которые отдыхают на Маврикии, призвали быть осторожными из-за циклона «Белаль», который обрушился на курортную африканскую страну.
Об этом россиян предупредило посольство РФ в Порт-Луи. На курорте сохраняется опасность, которая связана с сильным ветром, волнами и последствиями наводнения.

Пока никто из россиян не обращался за помощью в посольство.

«Информацией о каких-либо пострадавших из числа россиян не располагаем», — сообщили в посольстве.

Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.

Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства. Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.

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Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов

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#россия
#посольство
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Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов
16 января 2024, 09:21

Фото: istockphoto/leonardospencer

Российская туристка побывала в китайском Шанхае.
Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
Проблема особенно остро стоит в центре города, в районе French Concession, там располагаются очень старые здания.

«Непонятно, как вообще китайцы ходили в туалет, когда это были жилые дома», — удивляется девушка.
По мнению туристки, несмотря на это Шанхай очень красивый город, не похожий на другие азиатские мегаполисы.

«Улицы настолько чистые, будто их моют с мылом. При этом это настоящая Азия, но с вкраплениями Европы», — восхищается россиянка.
Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен». По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

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#китай
#туризм
#туристы
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Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой
Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами: «Очевидный выбор»
16 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Blue Planet Studio

Путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор».
Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен». По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
Новозеландцы выступают за равноправие, при этом сохраняют учтивость по отношению к женщинам. Также они умеют сохранять баланс между работой и отдыхом.

«Они умеют сопоставлять работу и занятия активностями. После ночной смены новозеландцы едут на природу, чтобы прогуляться с домашним питомцем, семьей или в одиночку. Меня это невероятно поражает», — объяснила Марина Ершова.
Ранее российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки. Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».

««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.
Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.

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#путешествия
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В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение
13 января 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Halfpoint

В 2024 году туристический поток в санаториях РФ может вырасти лишь на 2-3% в сравнении с 2023 годом.
Об этом газете «Коммерсант» рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

В 2023 году рост равнялся 6% в годовом выражении. На курортах поправили здоровье 7 млн человек.

Падение турпотока в 2024 году может произойти из-за дефицита качественного предложения. Спрос на оздоровительный отдых в данный момент в 1,5 раза превышает емкость курортов. В 2023 году все коммерческие санатории были заполнены.

Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs Руслан Вердиев считает, что цены на санаторный отдых вырастут на 20%.

По данным OneTwoTrip, бронь по России на летний период сейчас в среднем обходится в 8 тысяч рублей за ночь ( 6,7% за год).

Ранее сообщалось, что самый дорогой зарубежный тур в минувшем году продали за 24,5 млн рублей.

Эту информацию сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). За эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort. Отель для гостей работал по системе «ультра все включено». В цену вошли и расходы на перелет.

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На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз
#туризм
#санаторий
#россия
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На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз
12 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Andreas Häuslbetz

На Пхукете обнаружили опасных медуз.
Портал «Новости Пхукета» пишет, что обнаружены ядовитые существа Pelagia noctiluca. Они появились в прибрежных водах Пхукета.

Первыми представителей сцифоидных во время обхода пляжа нашли работники отеля Pullman Panwa Beach Resort.

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) сообщили, что соприкосновение медуз с человеческой кожей приводит к сильному ожогу или аллергиям. На теле могут остаться шрамы.

Руководство гостиниц предупредили о том, чтобы они были готовы оказать первую помощь туристам.

В случае укуса не нужно обмывать место поражения пресной водой, а обработать его соком лайма или уксусом. Также не стоит растирать и массировать пораженный участок кожи.

В августе за три дня в Приморском крае 13 человек попали в больницу после того, как были ужалены медузами во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Возраст пострадавших от 17 до 66 лет. Основные симптомы после укуса медузы — сильные боли в суставах, сухой кашель, передают РИА Новости.

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#таиланд
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#остров
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