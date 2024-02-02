Синоптик Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Москве на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, хотя сейчас в Москве наблюдается тёплая погода, уже завтра, 3 февраля, начнутся морозы и будет сильная гололедица.
«Сегодня тоже погода тёплая, уже на 5°С выше нормы. Такая погода бывает в третьей-четвёртой пятидневке марта. Сегодня пойдёт снежок, температура будет около 0...-2°С и гололедица. <…> Это уже такие заметные морозы, и дневные температуры тоже отрицательные. И вся талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмёрзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
А вот Гидрометцентр России предупредил о том, что сегодняшняя хорошая погода уже к вечеру переменится в Московском регионе. Как передаёт utro.ru, специалисты спрогнозировали мокрый снег, шквалистый ветер и гололедицу.
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Мелисса Тимофеева