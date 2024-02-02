Синоптик Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Москве на выходных

С председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной прошло интервью на тему: «Как защитить подростков от деструктивного воздействия соцсетей». Парламентарий рассказала о планах Правительства на текущий год, о мерах поддержки молодых семей в регионах и о том, как в России будут искоренять треш-стримеров.