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Синоптик Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Москве на выходных

02 февраля 2024, 15:07
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, хотя сейчас в Москве наблюдается тёплая погода, уже завтра, 3 февраля, начнутся морозы и будет сильная гололедица.

«Сегодня тоже погода тёплая, уже на 5°С выше нормы. Такая погода бывает в третьей-четвёртой пятидневке марта. Сегодня пойдёт снежок, температура будет около 0...-2°С и гололедица. <…> Это уже такие заметные морозы, и дневные температуры тоже отрицательные. И вся талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмёрзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

А вот Гидрометцентр России предупредил о том, что сегодняшняя хорошая погода уже к вечеру переменится в Московском регионе. Как передаёт utro.ru, специалисты спрогнозировали мокрый снег, шквалистый ветер и гололедицу.

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#погода
#снег
#температура
#гидрометцентр
#гололедица
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Главой Ленинского округа избран Станислав Каторов
02 февраля 2024, 15:08

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Станислава Каторова избрали главой Ленинского городского округа Московской области в ходе муниципального Совета депутатов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.
«Согласно действующему законодательству, глава Ленинского округа избирается Советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, которые представляет специальная комиссия по итогам конкурсного отбора», — отмечается в сообщении.
С 8 декабря 2023 года Станислав Каторов был временно исполняющим обязанности главы Ленинского округа. На этом посту он сменил предыдущего врип Эдуарда Авадушкина. До перехода в Ленинский городской округ Каторов шесть лет руководил городским округом Реутов.

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#станислав каторов
#ленинский городской округ
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Подмосковный Минтранс напомнил правила проезда через пункты взимания платы
02 февраля 2024, 15:08

Фото: Фотобанк МО

В пунктах взимания платы на дорогах Московской области действует ограничение скорости 30 км/ч. Оно касается и тех, кто проезжает через полосы для транспондеров, заявили в Минтрансе региона.
«Чтобы заранее выбрать правильную полосу для проезда, обратите внимание на знаки над ней. Зелёный фон означает, что проезд возможен только по транспондеру. Чем раньше вы выберете полосу, тем меньше вероятность нештатной ситуации. Резкие перестроения прямо перед шлагбаумом через три полосы создают риск аварий», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что для снижения вероятности пробок в пиковые часы предусмотрена реверсивная нитка. Она позволяет увеличивать количество полос для проезда в направлении большей загруженности.



Ранее сообщалось, что 29 января в пункте взимания платы на 46-м км Минском шоссе самосвал MAN протаранил легковой автомобиль Toyota Camry. 60-летний водитель седана погиб на месте, 55-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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#подмосковье
#московская область
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Для предпринимателей Люберец проведут консультацию по защите их прав
02 февраля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Приём предпринимателей проведёт в Люберцах руководитель общественной приёмной бизнес-омбудсмена Московской области по округам Люберцы, Котельники и Дзержинский Анна Лежнева. Мероприятие состоится 8 февраля, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
«В ходе приёма будут рассматриваться жалобы, связанные с нарушением интересов и прав предпринимателей. Кроме того, планируется обсудить, как реагируют на обращения бизнесменов должностные лица», — говорится в сообщении.
Встреча будет проводиться с 10 утра до часа дня в здании Люберецкого союза промышленников и предпринимателей по адресу: город Люберцы, улица Кирова, дом №28а.

Потребуется предварительная запись на приём по телефону: 8 (926) 094-85-78.

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#предприниматели
#бизнес-
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Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка
02 февраля 2024, 14:14

Фото: istockphoto.com/molka

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести отпуск для военнослужащих при рождении ребёнка.
При этом, отпуск он предложил сделать сроком до 10 суток.

Парламентарий отметил, что обычные работники при аналогичной ситуации согласно ТК РФ имеют право на неоплачиваемые выходные дни. Военнослужащим же, в свою очередь, дают выходные при форс-мажорных обстоятельствах, таких, как тяжёлое состояние здоровья или смерть близкого родственника, стихийные бедствия и т. д.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребёнка», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова.

Другой депутат Госдумы Сергей Кривоносов высказал мнение о том, что предложение по созданию в России цифрового паспорта туриста необходимо обсуждать с бизнесом и проводить допконсультации.

«Надо изучить, понять, насколько бизнес готов пойти на это. Я думаю, что нужны дополнительные консультации по этой инициативе. Если она будет поддержана бизнесом, и это будет способствовать развитию туризма, снижению цен, то её можно будет рассмотреть. Наша задача – создать туристический продукт для внутреннего туризма, чтобы цена и качество соответствовали и было комфортно для туризма», – приводит АГН «Москва» комментарий Кривоносова.

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#отпуск
#обращения
#мнение
#депутат
#рф
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Мособлизбирком презентовал форму для подмосковных информаторов
02 февраля 2024, 13:54

Фото: Фотобанк МО/Ксения Сидорова

Подмосковных информаторов о выборах президента России пригласили на производство, где для них шьют специальную форму, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Впечатлениями поделилась председатель химкинской участковой избирательной комиссии №4119 Екатерина Ногай.

«Куртки красивые и тёплые. Сумки тоже удобные, мы сможем положить с собой планшет и необходимые документы, а также информационные материалы», — рассказала Ногай.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин рассказал, что все информаторы о выборах в Подмосковье будут одеты в униформу — брендированную куртку с надписью «Избирательная комиссия Московской области. Выборы президента». В комплекте также идёт брендированная сумка через плечо.

Кроме того, у каждого информатора будет удостоверение с гербом и бейдж с телефоном горячей линии, по которому можно будет проверить, имеет ли право человек проводить информационную работу.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#президент
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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Треш-стримеров приравняют к педофилам: Госдума начала борьбу с насилием в соцсетях
Останина допустила повышение штрафов за треш-стримы
02 февраля 2024, 13:30

Фото: iStock/stefanamer

С председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной прошло интервью на тему: «Как защитить подростков от деструктивного воздействия соцсетей». Парламентарий рассказала о планах Правительства на текущий год, о мерах поддержки молодых семей в регионах и о том, как в России будут искоренять треш-стримеров.

Законопроект о противодействии треш-стримам


В конце января текущего года в первом чтении был принят законопроект о противодействии треш-стримам, который предполагает наложение штрафов и лишение возможности зарабатывать на подобном контенте в интернете. Кроме того, Правительство внесло в Госдуму документ об усилении ответственности для взрослых за вовлечение несовершеннолетних в преступления.

Член ОП Малькевич призвал наказывать треш-стримеров
Член ОП Малькевич призвал наказывать треш-стримеров

Нина Останина в ходе интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила, что является соавтором вносимых поправок, и по ее мнению, ответственность совершеннолетних лиц за вовлечение подросток в преступную деятельность, должна быть ужесточена.

«Закон прошел все согласовательные процедуры, вскоре он будет вынесен на обсуждение. Там дано определение о запрете трансляции сцен жестокости, насилия. Будет создан единый реестр тех, кто не понял, какую угрозу они несут себе и обществу, эти люди будут лишены возможности заниматься треш-стриминговой деятельностью. Взрослые заслуживают самого жесткого наказания за вовлечение детей в преступную деятельность. Здесь нужны самые жесткие меры, как для педофилов. Если подросток делает какие-то вещи не осознанно, то взрослый все осознает», - пояснила депутат.


Что повлияло на рост треш-стримеров в России


На вопрос о том, почему возникла необходимость ограждать детей от треш-контента и почему он получил распространение, парламентарий ответила, что на это повлияли события на Украине.

«Не надо думать, что это то, что происходит только в сознании несовершеннолетнего. Это целенаправленная политика, если кто-то думает, что война идет только в зоне спецоперации, мы давно говорим, что война направлена на изменение сознания в нашем обществе. Не свойственная культуре русского, советского человека жестокость, желание нажиться на беде другого, трансляция этого – это не у нас. Вспомните наши фильмы, у нас же никогда не было «ужастиков», откуда они к нам пришли, нужно понимать. События на Украине показали, что в 2014-2015 годах на 50% стало больше преступности среди подростков, так как они вовлекались в преступления с помощью социальных сетей. Это явление не безобидное и направлено на изменение сознания наших детей и молодежи», - пояснила Останина.

Как будут бороться с жестоким контентом в России


На вопрос о том, как государство намерено бороться с трансляцией треш-стримов, депутат ответила, что важно исключить полумеры.

«Главное, чтобы не было полумер. Уже приняли в первом чтении два законопроекта, изменения внесены в КоАП и УК РФ. Треш-стриминг получил распространение не только в социальных сетях, но и благодаря телеканалам, которые показывают этих треш-стримеров, приглашают их в программы», - объяснила депутат.

Она также добавила, что в настоящее время преобладает не культ ума, а культ наживы.

«Многие сейчас хотят прославиться, как Блиновская: «вот у нее миллиард доходов, и я так могу». Неустоявшаяся психика подростков толкает их на то, чтобы завтра проснуться знаменитым, они готовы на все», - добавила парламентарий.

SHOT: в Нижнем Тагиле задержали треш-стримера, который издевался на собакой в прямом эфире
SHOT: в Нижнем Тагиле задержали треш-стримера, который издевался на собакой в прямом эфире


Она также отметила, что нужны новые объедения, которые вовлекут подростков в полезную деятельность.

«Нужно подумать, как организовать подростков из неблагополучных или неполных семей. Нельзя разделить школу, семью и общественное пространство. Есть хорошие родители, но ребенок оказывается преступником. Если у нас не будет комплексной, единой политики, то мы будем иметь дело с пермскими стрелками», - пояснила Останина.

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#подросток
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#законопроект
#коап
#блогер
#насилие
#госдума
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В Подмосковье начали проверять готовность лесопожарных станций к опасному сезону
02 февраля 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Проверка готовности лесопожарных станций к весенне-летнему периоду стартовала в Московской области, работу проводят специалисты филиалов Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание при проверке специалисты уделяют укомплектованности штата лесопожарных станций и состоянию техники, оборудования, инвентаря и снаряжения», — отмечается в сообщении.
Проверки должны обеспечить готовность специальных оперативных служб региона противодействовать лесным пожарам.

В ведомстве также отметили, что в Подмосковье существует «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2024 год», сформированный на основании планов, которые представили все 19 областных лесничеств.

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#лесные пожары
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#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
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Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин
Володин: законопроект о призыве 50-летних мигрантов непроработан
02 февраля 2024, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что авторам законопроекта о повышении возраста призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством необходимо отозвать инициативу. Об этом сообщает РИА Новости.

Председателя нижней палаты парламента заявил, что сейчас вопрос об изменении призывного возраста этой категорий граждан не проработан.

«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил Володин.
В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что большинство мигрантов получают гражданство Российской Федерации дожидаясь преодоления возраста призыва. Так они уклоняются от постановки на воинский учет.

Ранее Володин, говоря о сбитом Ил-76 под Белгородом, заявил, что в США должны знать, что обеспечивают оружием террористов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#призыв
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Фестиваль робототехники «Робофест-2024» завершился в Подмосковье
02 февраля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Луховицах состоялся второй открытый фестиваль робототехники «Робофест-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В соревновании приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.

«Фестиваль робототехники «Робофест-2024» стал важным событием для развития технической и интеллектуальной культуры учащихся Луховицкого городского округа. Он позволил молодежи проявить свои таланты и креативность, а также обменяться опытом и знаниями с другими участниками.» — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что для всех участников форума также были организованы мастер-классы по применению робототехники в различных сферах деятельности от Луховицких авиационного и аграрно-промышленного техникумов.

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