Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Петербурге предстоящей осенью

25 августа 2026, 15:43

«Яндекс Погода»: Сентябрь и октябрь в Петербурге ожидаются теплее нормы

Фото: iStock/ElizavetaKrylova

В текущем году осень ожидается теплее климатической нормы во всех больших городах России, при этом сентябрь окажется самым теплым. Такой прогноз сделали синоптики «Яндекс Погоды».





По данным «Петербургского дневника», в Северной столице погода в сентябре и ноябре будет превышать климатическую норму для этих месяцев. Однако особенных температурных рекордов не будет.





«В сравнении с прошлым, довольно засушливым годом, жителей Петербурга ждет заметная прибавка дождей: в сентябре осадков ожидается вдвое больше, чем год назад, в октябре — в полтора раза больше. В целом вся осень в этом году выдастся заметно более дождливой, чем прошлая», — приводит издание данные синоптиков.