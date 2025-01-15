Жюльен с курицей и грибами не в духовке: готовить в сковороде лишь 30 мин

Фото: iStock/Maria_Lapina
Жюльен с курицей и грибами можно приготовить в сковороде за полчаса без кокотниц и духовки. О том, как сделать популярное блюдо и при этом потратить на него минимум сил и времени, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 400 г куриного филе;
- 300 г шампиньонов;
- 100 г репчатого лука;
- 200 мл сливок 20-30%;
- 150 г твёрдого сыра;
- 2 ст. л. растительного масла;
- cоль по вкусу;
- молотый чёрный перец по вкусу;
- зелень (базилик или салатные листья).
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Инструкция
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Затем обжарьте курицу на растительном масле до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе ещё 3-4 минуты.
- Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того как испарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами ещё 5-7 минут, до золотистого цвета.
- Залейте мясо и грибы сливками, чуть прогрейте полученную смесь.
- Сыр натрите на крупной тёрке и выложите сверху. Выключите плиту и накройте сковороду крышкой.
- Когда сыр расплавится (это займёт 3-5 минут), жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.
С чем употреблятьЖюльен можно дополнить свежими овощами.
Фото: iStock/Lilechka75
Как подаватьУкрасьте жюльен зеленью и подавайте к столу прямо в сковороде. Также можно разрезать блюдо на порции. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина