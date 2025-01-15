Запечённое филе индейки со сметаной и сыром: подойдёт как для праздника, так и для обычного ужина

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Филе индейки со сметаной и сыром — достойная альтернатива классическому мясу по-французски, к тому же на приготовление индейки уйдёт не так много времени. О том, как сделать такое вкусное блюдо, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 400 г филе индейки;
- 150 г сметаны;
- 300 г твёрдого сыра;
- 1 репчатый лук;
- 1 зубчик чеснока;
- 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
- 0,25 ч. л. соли;
- свежая петрушка или свежий укроп по вкусу.
Инструкция
- Подготавливаем форму для запекания и продукты. Разогреваем духовку до 180 градусов. (Если форма для запекания сделана из стекла, то помещаем её с блюдом в холодную духовку.)
- Филе индейки нарезаем тонкими пластинками и отбиваем молоточком через пищевую плёнку. Затем посыпаем отбивные солью и пряностями со всех сторон.
- Сыр натираем на крупной тёрке. Лук нарезаем полукольцами или перьями. Чеснок очищаем, после мелко режем или пропускаем через пресс.
- Смешиваем сыр и сметану.
- В форму помещаем часть нарезанного лука. Поверх него выкладываем часть филе индейки в один слой. Затем распределяем часть измельчённого чеснока. После смазываем всё сметаной с сыром.
- Таким же образом выкладываем новые слои, пока не закончатся продукты.
- Ставим форму в разогретую духовку на 30 минут. Сливаем лишнюю жидкость из формы и запекаем индейку ещё 10 минут.
С чем употреблятьОтличным дополнением к запечённому мясу станет овощной салат из огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом.
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Как подаютГотовому блюду дайте немного остыть. Разрежьте мясо и разложите по тарелкам. Каждую порцию можно украсить зеленью.
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