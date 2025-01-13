Сыровар Олег Сирота сообщил о кончине знаменитой козы Меркель

Фото: страница Олега Сироты в соцсети «ВКонтакте»
Сыровар Олег Сирота попрощался со своей 13-летней козой Меркель. Об этом он рассказал в соцсетях. Животное стояло у истоков Истринской сыроварни.
«Старушка сильно болела, перестала есть, но при этом всё равно до последнего не переставала бодаться. Она прожила необычно длинную и интересную жизнь. 10 лет назад мы с ней начали путь к русскому пармезану и импортозамещению. Я поставил в чистом поле палатку и купил козу – нужно же было с чего-то начинать хозяйство. И дальше завертелось… пошла стройка сыроварни, первые успехи, неудачи, первые козлята», – поделился сыровар.Потом Меркель стала знаменитостью – Сирота ездил с ней в Минсельхоз Московской области. Затем она была невестой козла Тимура, который жил вместе с тигром Амуром и был его товарищем.
«Она совершила невероятное путешествие на Дальний Восток и обратно. Выиграла конкурс красоты среди коз и вернулась с потомством. Снялась в огромном количестве телепередач и интернет роликов», – отметил Сирота.Она добавил, что Меркель была главой козьего стада сыроварни и устанавливала рекорды по надоям.
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