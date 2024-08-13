«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Сырный фестиваль, который проходил со 2 по 4 августа в деревне Дубровское округа Истра, собрал на своей территории за три дня более 120 тысяч гостей. В рамках фестиваля было реализовано 60 тонн сыров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Свою продукцию фермеры привезли более чем из 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. От Московской области было представлено 97 производителей.
Также в мероприятии приняли участие порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Из зарубежных производителей своей продукцией поделилась Республика Беларусь.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Главный титул «Сырного Чемпиона России 2024» получил сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй». Мягкий сыр с мытой коркой Елены Гуляевой в 2020 году был признан лучшим сыром России в соответствующей категории.
Чемпион фестиваля, сыровар, «Сырный Разгуляй» Гуляева Елена в студии «Радио 1» рассказала, как попала в сырный бизнес.
Фото: Радио 1
Она добавила, что сначала сыром угощали друзей, соседей, потом открыли лавку, где продукт стал пользоваться спросом.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Подмосковные сыры, по мнению Гуляевой Елены, имеют право претендовать на титул лучших в мире, потому что в Подмосковье много достойных сыроваров, и прошедший фестиваль стал подтверждением этого.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Елена варит сыр из двух видов молока: коровьего и козьего, причем рецепт совершенно секретный.
Фото: Радио 1
Оказывается, на 10 литров молока получается 1 кг сыра, потому он, по словам сыровара-чемпиона, кажется дорогим.
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Также в мероприятии приняли участие порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Из зарубежных производителей своей продукцией поделилась Республика Беларусь.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Главный титул «Сырного Чемпиона России 2024» получил сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй». Мягкий сыр с мытой коркой Елены Гуляевой в 2020 году был признан лучшим сыром России в соответствующей категории.
Чемпион фестиваля, сыровар, «Сырный Разгуляй» Гуляева Елена в студии «Радио 1» рассказала, как попала в сырный бизнес.
«Это произошло случайно, я начинала с одной козочки, был козий сыр. Потом родилось стадо, из этого молочка я варила сыр. В каждую головку душу и сердце вкладывала. У каждой козочки было свое имя. Хозяйство стало расти, я ездила учиться в Германию. Сейчас у меня 30 дойных козочек, молоко иногда докупаем. Коров нет, давно сотрудничаем с хозяйством», — рассказала фермер.
Фото: Радио 1
Она добавила, что сначала сыром угощали друзей, соседей, потом открыли лавку, где продукт стал пользоваться спросом.
«Сыр стал популярен. Фестиваль Олега Сироты очень нам помог и расширил круг покупателей. С Олегом мы уже шестой год ездим на фестиваль. Мы берем пример у него», — сообщила собеседница.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Подмосковные сыры, по мнению Гуляевой Елены, имеют право претендовать на титул лучших в мире, потому что в Подмосковье много достойных сыроваров, и прошедший фестиваль стал подтверждением этого.
«Мне некогда было ходить по площадкам фестиваля, потому что я работала. А вот ко мне подходили, кто-то спрашивал, даю ли я уроки или мастер-классы. Подходили ребята из шатра с вином, брали сыр как закуску. Я сама вино не пробовала, потому что предпочитаю работать на работе, всему свое время», — рассказала о фестивале сыровар.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра
Елена варит сыр из двух видов молока: коровьего и козьего, причем рецепт совершенно секретный.
«Рецептура у меня своя, всегда разрабатывала ее сама, я это держу в секрете, потому что всегда добавляю собственную изюминку. Мои самые строгие ценители — семья. Сначала они проводят дегустацию, говорят, что нужно подделать», — поделилась фермер.
Фото: Радио 1
Оказывается, на 10 литров молока получается 1 кг сыра, потому он, по словам сыровара-чемпиона, кажется дорогим.
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Анастасия Бондарева