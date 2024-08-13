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«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр

Сыровар Гуляева: рецепт своего сыра я держу в секрете
13 августа 2024, 17:58
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Сырный фестиваль, который проходил со 2 по 4 августа в деревне Дубровское округа Истра, собрал на своей территории за три дня более 120 тысяч гостей. В рамках фестиваля было реализовано 60 тонн сыров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Свою продукцию фермеры привезли более чем из 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. От Московской области было представлено 97 производителей.
Также в мероприятии приняли участие порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Из зарубежных производителей своей продукцией поделилась Республика Беларусь.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Главный титул «Сырного Чемпиона России 2024» получил сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй». Мягкий сыр с мытой коркой Елены Гуляевой в 2020 году был признан лучшим сыром России в соответствующей категории.

Чемпион фестиваля, сыровар, «Сырный Разгуляй» Гуляева Елена в студии «Радио 1» рассказала, как попала в сырный бизнес.

«Это произошло случайно, я начинала с одной козочки, был козий сыр. Потом родилось стадо, из этого молочка я варила сыр. В каждую головку душу и сердце вкладывала. У каждой козочки было свое имя. Хозяйство стало расти, я ездила учиться в Германию. Сейчас у меня 30 дойных козочек, молоко иногда докупаем. Коров нет, давно сотрудничаем с хозяйством», — рассказала фермер.

Фото: Радио 1

Она добавила, что сначала сыром угощали друзей, соседей, потом открыли лавку, где продукт стал пользоваться спросом.

«Сыр стал популярен. Фестиваль Олега Сироты очень нам помог и расширил круг покупателей. С Олегом мы уже шестой год ездим на фестиваль. Мы берем пример у него», — сообщила собеседница.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Подмосковные сыры, по мнению Гуляевой Елены, имеют право претендовать на титул лучших в мире, потому что в Подмосковье много достойных сыроваров, и прошедший фестиваль стал подтверждением этого.

«Мне некогда было ходить по площадкам фестиваля, потому что я работала. А вот ко мне подходили, кто-то спрашивал, даю ли я уроки или мастер-классы. Подходили ребята из шатра с вином, брали сыр как закуску. Я сама вино не пробовала, потому что предпочитаю работать на работе, всему свое время», — рассказала о фестивале сыровар.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Елена варит сыр из двух видов молока: коровьего и козьего, причем рецепт совершенно секретный.

«Рецептура у меня своя, всегда разрабатывала ее сама, я это держу в секрете, потому что всегда добавляю собственную изюминку. Мои самые строгие ценители — семья. Сначала они проводят дегустацию, говорят, что нужно подделать», — поделилась фермер.

Фото: Радио 1

Оказывается, на 10 литров молока получается 1 кг сыра, потому он, по словам сыровара-чемпиона, кажется дорогим.

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Сериал и перелом: в Волоколамске рассказали о необычной посетительнице библиотеки
13 августа 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

В Волоколамский библиотечный центр посетители приходят не только читать книги: здесь проводят фотосессии, занимаются рукоделием, дети играют, а взрослые могут даже смотреть сериалы на библиотечных компьютерах. Просмотр и конспектирование сериала в библиотеке стали постоянным досугом одной пожилой местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Посетительница каждый день проводит в библиотеке около четырёх часов. Она смотрит любимый сериал и параллельно делает заметки на листе бумаги. Дома она переписывает заметки в тетрадь: так заметки превращаются в рукописный конспект сюжета», — говорится в сообщении.
Недавно женщина сломала ногу и вынужденно прервала свои библиотечно-сериальный занятия. Сотрудники библиотеки переживали за неё, но, к счастью, женщина смогла оправиться от травмы и вернуться. Сейчас она каждый день понимается на второй этаж и снова проводит время в библиотеке.

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#волоколамск
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#пенсионерка
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В Павловском Посаде в День флага России устроят праздник с флешмобом
13 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник, приуроченный ко Дню Государственного флага России, проведут в городском парке Павловского Посада в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Концертную программу праздника «Под флагом России живу и расту» подготовили творческие коллективы ДК «Павлово-Посадский», кроме того, будет организован флешмоб с символикой праздника.

«Этот праздник отмечается каждый год, он один из любимых. В это день мы проводим мастер-классы, флешмобы. Наши артисты с большим удовольствием дарят свои творческие номера всем гостям. Все сплочены одной идеей, одним духом патриотизма и гордости за нашу страну», — рассказали сотрудники дворца культуры.
Праздник начнётся в пять часов вечера. Помимо концерта и флешмоба, гостей ждут конкурсы, викторины и анимация для детей.

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В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского

Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
#павловский посад
#праздник
#патриотизм
#флешмоб
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В Подмосковье пройдёт областная презентация сборника стихов военнослужащих
12 августа 2024, 18:00

Фото: iStock / morgan23

АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области» выпустил сборник стихов, написанных ветеранами спецоперации и семьями военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе автономной неправительственной организации.
«Комитет планирует провести областное мероприятие – презентацию сборника «Пишу душой, читаю сердцем». Оно состоится 24 августа в полдень по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, Юбилейный проезд д.5А, Центральная городская библиотека им. М. Горького», – говорится в сообщении.
Желающие побывать на презентации могут связаться с контактным лицом – руководителем Комитета семей воинов Отечества Московской области Мариной Анатольевной Мигуновой по телефону: 8 (925) 222-23-73.
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#московская область
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В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского
12 августа 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамск вновь станет частью масштабного проекта «Александрова дорога». На рабочем совещании в администрации городского округа обсудили проведение на территории города исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского.
В этом году проект посвящён 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Торжественные мероприятия пройдут в восьми городах России, в том числе в Волоколамске. Исторические программы расскажут гостям о жизни двух великих исторических личностей – Александра Невского и Петра Великого. У нас фестиваль состоится в эту субботу, 17 августа. Он пройдёт в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский Кремль в историческом центре города», – рассказала замглавы Волоколамского городского округа Марина Марнова.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В совещании участвовали работники культуры, представители Волоколамского благочиния, сотрудники администрации. Они обсудили маршрут похода, число участников, проведение концертной программы и другие вопросы, связанные с мероприятием.

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#волоколамск
#реконструкция
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#культура
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Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
Фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске устроил настоящей праздник на берегу реки
12 августа 2024, 16:59

Фото: Радио 1

9-10 августа на набережной Павшинской поймы в Красногорске прошел Международный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ», который стал большим и значимым событием.
Основная задача фестиваля была сформулирована организаторами так: помочь этническим исполнителям стать более заметными на эстраде.
На фестиваль приехали художники и музыканты из 23 регионов России, а также зарубежные гости: из Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
Всех их объединило любовь к искусству.
Фото: Радио 1

Также на территории фестиваля были различные площадки с мастер-классами, среди которых было изготовление ковров техникой «тафтинг».
«Мы проводим мастер-класс — делаем ковры ручной работы с помощью пистолета. Это называется тафтинг. В пистолет вправляется пряжа, и мы делаем шедевр. Кто-то делает свой рисунок, кто-то берет уже готовый. Тафтинг — старая техника, которая получила популярность во времена коронавируса, когда людям нечего было делать. Кто-то выложил видео в социальные сети, как делает ковер пистолетом, и вот все начали этим заниматься», — рассказала корреспонденту «Радио 1» основатель мастерской тафтинговых ковров Юлия Юпитер.
Фото: Радио 1

Также корреспонденту «Радио 1» удалось побывать на мастер-классе по плетению бисером.

«Мы проводим мастер-классы для деток, хотя и у взрослых это тоже вызывает интерес и фурор. Мы делаем из глины различные поделки, из бисера плетем браслеты и кулоны, делаем открытки. Все это для того, чтобы показать, что и своими руками можно делать классные проекты, которые возможно монетизировать. И любое хобби может стать не просто проектом, а чем-то таким, на чем можно зарабатывать деньги. У деток получается лучше, чем у взрослых, потому что они не тормозят свою фантазию», — рассказала федеральный координатор развития молодежного предпринимательства «Я в деле» Алёна Фофина.
Фото: Радио 1

На территории всего фестиваля располагались различные арт-объекты. Например, один из них — картина художницы из Китая Бянь Мэйсин, которая приехала в Россию впервые. Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» своими эмоциями, подчеркнув, что ей очень нравится российское лето, и что ее вдохновляют повседневные явления, в которых всегда можно заметить что-то удивительное.
Фото: Радио 1

Другой арт-объект напоминал солнце и находился прямо на берегу реки.

«На нашем креативном творческом пространстве мы создаем солнце, в центре будет зеркало, это отражение нас, а еще отражением души являются глаза. Поэтому лейтмотивом нашей композиции является взгляд на будущее. У нас 6 художников из разных регионов России, также есть наши друзья — белорусы. У каждого художника свой сегмент, они расписывают по своему эскизу свой сегмент, и все это цельно получается, потому что все мы смотрим в одном направлении», — поделилась руководитель арт-зоны фестиваля Елена Борисова.
Фото: Радио 1

Для интересовавшихся народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран прошла креативная ярмарка, на которой можно было все попробовать, померить и приобрести.
Фото: Радио 1

Все активности сопровождались музыкой, звучащей не только с главной сцены, но и из разных других павильонов.
Фото: Радио 1

«Через искусство на протяжении веков из поколения в поколение передаются духовные ценности. В нём, как в ДНК, хранится информация о драматических событиях и великих победах. Это нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее», — высказался генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа», основатель радиостанции «Калина Красная» Роман Емельянов.

Фото: Радио 1

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«Единение с природой»: Как прошел этнический фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске
Фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске объединил творческих людей со всего мира
12 августа 2024, 16:28

9-10 августа набережная Павшинской поймы в Красногорске стала большой праздничной площадкой Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ».
«RUS_СВЕТ в Подмосковье» — новый проект АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город»» и Федерального агентства Россотрудничество, направлен на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран БРИКС, СНГ. В рамках проекта национальные традиции гармонично переплетаются с современным творчеством, главной целью которого является создание международного ежегодного события-бренда на территории стран БРИКС.


Фото: Радио 1

9 и 10 августа на территории набережной Павшинской поймы собирались участники, художники и музыканты, из 23 регионов России и зарубежных стран: Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

«Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: Радио 1

Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту «Радио 1», что название «RUS_СВЕТ» означает рассвет возможностей, рассвет таланта, и основная задача фестиваля — помочь этническим исполнителям стать более заметными на эстраде.

«Первый такой фестиваль прошел в прошлом году во Владивостоке, второй фестиваль проходит здесь, в Красногорске. И он собрал 22 исполнителя современной этнической музыки, более 17 ребят из разных уголков нашей страны и других стран. Они презентуют общий трек от всех этнических народов. Нам очень приятно, что фестиваль поддерживают крупные медийные личности, артисты», — поделилась организатор фестиваля Ирина Быкова.

Она дополнила, что площадку выбирали долго, но когда пришли на Павшинскую пойму, сразу поняли, что нужно останавливаться именно здесь.

«Солнце, вода, единение с природой — это ведь и есть главная цель фольклора», — отметила Быкова.
Фото: Радио 1

Найти себе занятие по душе смог каждый гость фестиваля, потому что программа была самая разнообразная: открытый кинопоказ х/ф «Чебурашка» при поддержке социально-культурного проекта «Территория КИТ» и компании «Централ Партнершип», спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер- классов и игр от Всероссийского проекта «Я в Деле», Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, участие в турнирах по русским шахматам от Федерации таврелей России, создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитьё, роспись пряников, плетение фенечек и многое другое.

«Проект большой и значимый. Многие организаторы сами из Красногорска. Я тоже. Мы знакомы со всеми окрестностями, как и основной наш руководитель Михаил Иванов. Для нас это очень ответственно: порадовать жителей и гостей из других стран, чтобы приглашенные артисты остались с положительными эмоциями. Задумывалось так, чтобы участники, жители, гости все были максимально включены в мероприятие, чтобы это было интересно. Мы рады, что фестиваль объединяет страны БРИКС и СНГ. Когда ты смотришь на поток приехавших делегаций, тебя переполняет гордость и большая ответственность», — сказала организатор фестиваля, уроженка Красногорска, Татьяна Осипова.

Фото: Радио 1

Двухдневная программа объединила более 40 партнерских площадок с обрядовыми играми и иммерсивными спектаклями, мастер-классами, спортивными турнирами, музыкальными площадками и модными показами. На главной сцене состоялись телевизионный конкурс этнической музыки и концерт с участием артистов VK Records, телеканала Russian Music Box, радиостанции «Калина Красная», HiFi- стриминг ЗВУК и Стендап Лиги Молодёжи Москвы.

«Такие мероприятия очень важны, потому что, если посмотреть на людей, которые принимают участие, то они все разные. Но творчество соединяет нас вместе. Очень важно организовывать такие мероприятия, потому что мы понимаем друг друга и узнаем что-то новое», — поделилась участница фестиваля из Замбии.
Фото: Радио 1

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов отметил, что культурное разнообразие — это безусловная ценность площадки БРИКС, и есть элементы, которые объединяют народы и позволяют синтезировать особый культурный код.

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Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска
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Под Волоколамском завершают съёмки семейного фильма «Поле чудес»
09 августа 2024, 17:16

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе завершаются съёмки детского фильма «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Семейное кино о детской дружбе, взаимоотношениях со взрослыми и о тайнах снимают в деревне Ожогино. По сюжету компания детей каждый год проводит лето в старом дачном посёлке. У ребят есть собственный тайный штаб на кукурузном поле, а также легенда, которая гласит, что недалеко от посёлка зарыт клад с сокровищами бежавшей от Наполеона княгини», – рассказали в пресс-службе.
Именно это кукурузное поле привлекло внимание кинематографистов и занимает центральное место в фильме. Как рассказала продюсер фильма Катерина Михайлова, Ожогино подходило съёмочной группе по всем параметрам. Это красивое, спокойное, зелёное место.

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Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска
В усадьбе Гребнево 10 августа состоится благотворительный концерт
09 августа 2024, 17:10

Фото: пресс-служба усадьбы Гребнево

Благотворительный концерт звёзд 90-х состоится в субботу, 10 августа, на Большой сцене подмосковной усадьбы Гребнево, сообщает пресс-служба усадьбы.
«Для зрителей выступят Рома Жуков, Александр Айвазов, Андрей Ковалёв, группа «Восток», и ВИА «Здравствуй, песня!», — говорится в сообщении.
Вход на концерт бесплатный, на мероприятии будет организован сбор средств в помощь пострадавшим жителям Курской области. Концерт начнётся в шесть вечера.

Доехать до усадьбы Гребнево общественным транспортом можно двумя способами: на электричке с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская, а затем на местном автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево» или с автовокзала у станции метро «Щёлковская» автобусом №361 до автостанции в городе Фрязино, а оттуда — также на автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево».

Доехать до усадьбы на машине можно по Ярославскому или Щёлковскому шоссе до города Фрязино, во Фрязине следовать по проспекту Мира до поворота на Фабричную улицу и по ней прямо до усадьбы.

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Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы
09 августа 2024, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Масштабный семейный фестиваль «Единство» проведут в Раменском парке 29 августа, для гостей приготовили различные активности на семи тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Открытие праздника состоится на площадке «Лира», там же пройдёт танцевально-поэтический перфоманс и концерт, в котором приму участие разные исполнители, в том числе — финалистка популярных телепроектов Ангелина Сергеева», — говорится в сообщении.
На литературной площадке фестиваля будут выступать местные поэты под аккомпанемент ханга. Прочесть свои стихи смогут и гости фестиваля — в рамках «открытого микрофона» площадку предоставят всем желающим.

На фестивале также будет работать площадка, где проведут сеанс медитации и трансформационную игру. В других тематических зонах посетителей ждут занятия йогой, полезные и творческие мастер-классы, кроме того, можно будет проконсультироваться у нутрициолога, психолога и других экспертов. А одна из площадок будет посвящена подготовке к родам и восстановлению после них.

Фестиваль откроется в 14:00 и будет работать до девяти вечера.

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#мероприятия
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