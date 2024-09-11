Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область укрепляет позиции на рынке сыров. За семь месяцев текущего года объём производства этого продукта в регионе достиг 99,4 тыс. тонн. Это на 16,2% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Подмосковье занимает лидирующие позиции как в России, так и в Центральном федеральном округе, охватывая более 20% и 38% рынка соответственно. Экспорт сыра также продолжает расти. За отчётный период было отправлено 5 тыс. тонн продукции в Казахстан, 1,2 тыс. тонн в Узбекистан и без малого 782 тонны в Белоруссию. Это говорит о том, что продукция из Московской области востребована в стране и за её пределами», – отметили в ведомстве.Среди производителей сыра там выделили такие компании, как «Хохланд Руссланд», выпускающий сыр марки «Хохланд», «ЛАКТАЛИС ИСТРА» с сыром «Президент», «Сыровар» с сыром Parmente и ООО «Бест Панорамик» с сыром «Де Фамиль Сыроварня».
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Лора Луганская