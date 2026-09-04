В России происходит «книжное наступление»

04 сентября 2026, 17:48

Глава «Книжных маяков России» Котов считает тревожной ситуацию с чтением в РФ

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В среднем россияне проводят перед экранами шесть часов в день, а чтению книг уделяют всего около десяти минут. Такие данные привел президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов, назвав сложившуюся ситуацию тревожной для будущего культуры и общества.





По мнению Котова, переломить тенденцию можно через живое общение писателей с аудиторией, пишет «Татар-информ». Он охарактеризовал текущий период как «книжное наступление», при котором авторам важно активнее выезжать в регионы и знакомить детей с современной литературой.



Одним из флагманских проектов в этом направлении стал всероссийский литературный марафон «Книжный пояс России», проходящий в этом году в третий раз. К нему уже присоединились 50 субъектов страны, а в перспективе организаторы намерены охватить все 89 регионов, развивая мультимедийную составляющую.



Особый акцент спикер сделал на школах. Он призвал интегрировать встречи с современными авторами в школьную жизнь, а библиотеки превратить в центры книжной культуры.





«Школа — это роддом, который рождает наших детей как читателей», — подчеркнул Котов, отметив, что для отвлечения детей от гаджетов необходимы совместные усилия родителей, педагогов и писателей.