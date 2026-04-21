В России маркируют книги о жизни Булгакова и Высоцкого

21 апреля 2026, 05:45

Биографию Булгакова и книгу о Высоцком начнут маркировать в РФ по закону о наркотиках

В России начнут маркировать биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, и книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень, опубликованный на сайте Российского книжного союза.





Напомним, что с 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, которые ввели уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры утвердило порядок маркировки: на обложке размещают предупреждающий знак с текстовым сообщением, а также указывают возрастное ограничение 18+. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается наклейка.



