В России маркируют книги о жизни Булгакова и Высоцкого
В России начнут маркировать биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, и книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень, опубликованный на сайте Российского книжного союза.
Напомним, что с 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, которые ввели уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры утвердило порядок маркировки: на обложке размещают предупреждающий знак с текстовым сообщением, а также указывают возрастное ограничение 18+. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается наклейка.
Издатели создали отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, чтобы минимизировать риски штрафов и выработать единую практику. В обновлённый список попали биография Булгакова авторства Алексея Варламова (пятое издание в серии «Жизнь замечательных людей») и книга Владимира Новикова о Высоцком. Также в перечень включили другие биографические произведения серии ЖЗЛ — о писателях Венедикте Ерофееве, Валерии Брюсове, а также об актрисе Вере Холодной.
Ранее маркировка уже требовалась для книг Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, а также для переводов классики, изданных после 1 августа 1990 года.