Грузины в Париже своровали редкие книги Пушкина, их уже судят
В Париже стартовал судебный процесс над семью гражданами Грузии, которых обвиняют в хищении редких рукописей и книг из крупнейших библиотек. Среди похищенных ценностей — тексты русских писателей Александра Пушкина и Николая Гоголя, сообщает 9 июня газета Le Singulier.
Фигурантам дела инкриминируют участие в преступном сообществе и кражу культурных ценностей. Максимальное наказание, которое им грозит, — до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, злоумышленники действовали по сложной схеме: посещали читальные залы, фотографировали страницы редких изданий, проводили замеры, фиксировали характерные признаки времени, после чего заказывали высококачественные копии и подменяли ими оригиналы. Один из обвиняемых в период с марта по октябрь 2023 года около 40 раз посещал Национальную библиотеку Франции (BNF). Он запрашивал рукописи Пушкина якобы для изучения темы демократии в русской литературе.
«Я действовал в одиночку из жажды наживы и перепродал книги некоему Максиму в России», — заявил мужчина на допросе, отрицая существование организованной группировки.Однако следователи ставят под сомнение эти показания. Аналогичные инциденты зафиксировали в Германии, Польше, Швейцарии и Чехии. Для расследования под эгидой Европола и Евроюста создали совместную следственную группу. Судьи полагают, что речь идёт о структурированной криминальной сети. Местонахождение ни одного из похищенных произведений до сих пор не установили.