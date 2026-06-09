Грузины в Париже своровали редкие книги Пушкина, их уже судят

09 июня 2026, 22:41

Фото: istockphoto/Pla2na

В Париже стартовал судебный процесс над семью гражданами Грузии, которых обвиняют в хищении редких рукописей и книг из крупнейших библиотек. Среди похищенных ценностей — тексты русских писателей Александра Пушкина и Николая Гоголя, сообщает 9 июня газета Le Singulier.





Фигурантам дела инкриминируют участие в преступном сообществе и кражу культурных ценностей. Максимальное наказание, которое им грозит, — до десяти лет лишения свободы.



По версии следствия, злоумышленники действовали по сложной схеме: посещали читальные залы, фотографировали страницы редких изданий, проводили замеры, фиксировали характерные признаки времени, после чего заказывали высококачественные копии и подменяли ими оригиналы. Один из обвиняемых в период с марта по октябрь 2023 года около 40 раз посещал Национальную библиотеку Франции (BNF). Он запрашивал рукописи Пушкина якобы для изучения темы демократии в русской литературе.





«Я действовал в одиночку из жажды наживы и перепродал книги некоему Максиму в России», — заявил мужчина на допросе, отрицая существование организованной группировки.