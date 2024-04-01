СК начал проверку по обращению депутатов об организации США и Украиной терактов в РФ

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Следственный комитет начал проверку по обращению депутатов об организации терактов в России со стороны США и других западных стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Отмечается, что обращения были получены от А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача. Ведомство начало процесс рассмотрения обращения 27 марта текущего года.
Ранее сообщалось, что 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Стало известно, что иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Стало известно, что иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».
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Екатерина Коршунова