Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения пациента с ножницами на медиков в больнице города Ишима Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По факту происшествия организована процессуальная проверка. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленника передали правоохранительным органам.
Напомним, инцидент произошел в больнице №4 города Ишима. Мужчина с ножницами стал бросаться на людей. Двоим медикам удалось опрокинуть агрессора на пол и обезвредить его. Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. У пострадавшего сожжена роговица.
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Согласно информации ведомства, злоумышленника передали правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. У пострадавшего сожжена роговица.
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Екатерина Коршунова