ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске

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ФСБ предотвратила теракт в Каспийске, готовившийся задержанными в Дагестане преступниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что террористы планировали устроить взрыв на городской набережной. Об этом правоохранительным органам рассказал один из задержанных. По его словам, террористы хотели взорвать набережную при большом скоплении людей, после чего покинуть РФ.
Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».
Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».
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Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».
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Екатерина Коршунова