СК раскрыл сумму, полученную Карабановым
Пресс-служба СК РФ сообщила, что обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов в ноябре 2024 года получил аванс в 2 миллиона рублей от фигуранта дела о хищениях при поставках продукции для «Калашникова». Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, к юристу обратился генеральный директор компании. Силовики проверяли его на причастность к мошенничеству при поставках для АО «Концерн Калашников».
Встреча прошла 26 ноября в помещении коллегии адвокатов на улице Маросейка в центре Москвы. Там Карабанов, как считают в ведомстве, взял часть оговоренной суммы. Следствие утверждает, что адвокат не собирался передавать средства должностным лицам и не мог повлиять на ход расследования. Полученные миллионы, по информации СК, он использовал по своему усмотрению.
