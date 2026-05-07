СК раскрыл сумму, полученную Карабановым

07 мая 2026, 10:29

СК: обвиняемый в мошенничестве Карабанов получил аванс в 2 миллиона рублей

Пресс-служба СК РФ сообщила, что обвиняемый в мошенничестве адвокат Александр Карабанов в ноябре 2024 года получил аванс в 2 миллиона рублей от фигуранта дела о хищениях при поставках продукции для «Калашникова». Об этом пишет РИА Новости.