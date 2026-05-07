«Звёздного» адвоката Александра Карабанова задержали в Москве
В Москве правоохранители задержали именитого адвоката Александра Карабанова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следователи проводят его допрос.
Карабанов известен как «звёздный» защитник, поскольку в разные годы он представлял в судах интересы известных лиц (бизнесменов Сергея Полонского и Умара Джабраилова, полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, продюсера Бари Алибасова, а также семьи певицы и актрисы Жанны Фриске). Кроме того, адвокат выступал автором научных публикаций.
Ранее «Радио 1» передавало, что вечером 6 мая в Ереване нашли висящее тело россиянки возле «Института ботаники» на улице Ачаряна. Правоохранители рассматривают версию убийства.
