СК РФ начал проверку в отношении оскорблявшей участников СВО блогерши

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Следственное управление СК РФ по Ростовской области начало проверку в отношении блогерши из Батайска. Она опубликовала в интернете стрим, во время которого оскорбляла участников специальной военной операции.
Сотрудники регионального управление Следственного комитета РФ инициировали доследственную проверку по факту происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов