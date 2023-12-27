Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой

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В СК отказывались возбуждать дело, а теперь появились новые материалы, которые могут грозить уголовным делом юмористу-иноагенту и певице.
SHOT сообщает, что с просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье.
Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.
Также проверка может затронуть и Пугачёву, которая после отъезда из РФ не стеснялась антироссийских высказываний.
В скором времени следователи изучат новые материалы и проверят Галкина* и Пугачёву по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (статья предполагает до 5 лет тюрьмы), «Содействие террористической деятельности» (до 15 лет тюрьмы) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до 5 лет тюрьмы).
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.
В скором времени следователи изучат новые материалы и проверят Галкина* и Пугачёву по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (статья предполагает до 5 лет тюрьмы), «Содействие террористической деятельности» (до 15 лет тюрьмы) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до 5 лет тюрьмы).
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Мария Фирсова