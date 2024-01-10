Танки, заложники и мобилизация: причины мятежа в Эквадоре и о чем предупредили россиян

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Побег из тюрьмы главаря крупнейшей банды спровоцировал бунты в тюрьмах Эквадора. С 7 января республика охвачена массовыми беспорядками, число жертв и пострадавших продолжает расти. В стране объявлен режим ЧС и введен комендантский час. Редакция «Радио 1» расскажет о внутреннем вооруженном конфликте, о том, чем опасен сбежавший из колонии преступник, и что известно о захваченных боевиками заложниках.
Что случилось в Эквадоре: причины вооруженного мятежа
Генпрокуратура Эквадора сообщила о бунтах в исправительных учреждениях страны седьмого января. Беспорядки начались после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито.
В столицу Эквадора стянули военную технику
Банда занималась заказными убийствами, торговлей наркотиками и вымогательствами. Группировка также взяла на себя убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, который сообщил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2023 году. Он неоднократно рассказывал об угрозах в свой адрес, а 9 августа прошлого года был застрелен.
10 января из тюрьмы сбежал еще один главарь банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон. Он стал одним из 39 заключенных, которому удалось совершить побег из-под стражи в тюрьме города Риобамба.
Захват заложников в Эквадоре
Преступники, отбывающие наказание в тюрьмах Эквадора, начали брать сотрудников колонии в заложники. По информации местных СМИ, число насильно удерживаемых лиц достигло 139 человек.
9 января вооруженные боевики устроили нападение на журналистов. В студии телеканала TC Televisión в Гуаякиле, были взяты в заложники ведущие. Происходящее транслировалось в прямом эфире. Вскоре нападавших задержали, а сотрудников телеканала эвакуировали.
Режим внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта после захвата в заложники журналистов. Он также сообщил, что местные бандитские группировки приравнены к террористическим организациям.
Глава государства созвал заседание совета безопасности республики, после которого было принято решение о мобилизации армии и размещении танков в «стратегических точках» страны.
По словам главы Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела, «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью».
Жертвы вооруженного конфликта в Эквадоре
В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли минимум десять человек. Об этом сообщила Национальная милиция страны. В ведомстве подчеркнули, что количество жертв и пострадавших продолжает расти. По информации издания El Universal среди раненых есть школьник. Группировка хаотично обстреливает автомобили, врывается на склады, рестораны и магазины.
Мировая реакция на беспорядки в Эквадоре
На фоне вооруженного конфликта в Эквадоре власти Перу стянули в приграничные районы сотрудников силовых структур. МИД страны осудил акты насилия и выразил слова поддержки властям.
Посольство России в Эквадоре сообщило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате беспорядков в республике. Дипломаты призвали воздержаться от поездок в страну до урегулирования конфликта.
Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
Дипломатические представительства Китая временно приостановили работу в Эквадоре.
Аргентинская сторона выразила готовность направить в Эквадор правоохранителей для оказания помощи в стабилизации ситуации. Министр безопасности страны назвала обострение ситуации в республике проблемой всего континента.
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