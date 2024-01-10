Танки, заложники и мобилизация: причины мятежа в Эквадоре и о чем предупредили россиян

Побег из тюрьмы главаря крупнейшей банды спровоцировал бунты в тюрьмах Эквадора. С 7 января республика охвачена массовыми беспорядками, число жертв и пострадавших продолжает расти. В стране объявлен режим ЧС и введен комендантский час. Редакция «Радио 1» расскажет о внутреннем вооруженном конфликте, о том, чем опасен сбежавший из колонии преступник, и что известно о захваченных боевиками заложниках.